郭台銘發飆：徵富人稅第一個查賴正鎰

郭台銘11日拜訪桃園中壢張老旺時表示，他要徵富人稅，第一個查賴正鎰的稅。（中評社 黃文杰攝） 中評社台北7月11日電／中國國民黨2020黨內初選參選人郭台銘今天拜訪桃園張老旺“國旗”屋時表示，他是孫中山的信徒，主張土地漲價歸公，更要繳富人稅，他曾因為不買商業總會理事長賴正鎰的房子而得罪賴，“只要我當選“總統”，第一個就查他稅”。



人在大陸的賴正鎰說，郭董應該是誤會，他和郭董並沒有恩怨。至於郭台銘說當選“總統”第一個要查他的稅，賴正鎰說，他都依法繳稅，以郭董的智慧、高度，郭講的應該只是一句玩笑話。



郭台銘上午前往桃園中壢忠貞市場拜票，同時拜訪國共內戰時滇緬游擊隊的孤軍後裔張老旺所開的“國旗”屋並與民眾一起升旗，受到支持者熱烈歡迎。



郭台銘說，賴正鎰在台北士林官邸有一塊地，蓋了只能當商業使用，請他去買，並說只要他買一戶，別人就住進去。但後來詢問當時的台北市長郝龍斌後，得知若用於住家使用是違法的，所以就沒有買，因此得罪賴正鎰，賴因此不斷放話，也害怕郭台銘當選“總統”。



郭台銘強調，他是國父孫中山的信徒，土地漲價就要歸公，“只要我當選“總統”，第一個就查他（賴正鎰）的稅”，有錢人就要多繳稅，賴繳了多少稅，應該去查，現場響起熱烈掌聲。