鄭文燦當蔡副手？蔣絜安：“鄭”不當副的

綠委蔣絜安。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北7月11日電（記者 洪德諭）民進黨初選落幕後外界相當關心蔡英文的副手人選，被視為可能人選的桃園市長鄭文燦10日在華府就被問到此事。對此，曾擔任桃園市客家事務局長的綠委蔣絜安接受中評社訪問時表示，現在桃園在發展的關鍵上，相信鄭文燦會把建設落實才能放心離開，蔣也引用鄭文燦過去說過的話，他姓“鄭”不當副的。



民進黨初選落幕，外界相當關心蔡英文的副手人選，包括前“行政院長”賴清德、“行政院長”蘇貞昌、鄭文燦等人都被視為熱門人選。正在出訪美國的鄭文燦10日受訪時表示，自己會做“很好的選戰支持者”。



蔣絜安11日召開客家語文教育學系、客家語言發展中心與客語師資培育公聽會，對於鄭文燦是否會擔任副手？會後接受中評社訪問提出看法。



蔣絜安表示，她曾為桃園市政府團隊的一份子，很理解市民是鄭文燦的第一考量，鄭常講一句話“要市長的高度市民的角度”。現在桃園又在發展的關鍵上，包括軌道、文化建設等，過去幾年中央給予桃園很多建設資源，鄭做為桃園的大家長，應該會把建設落實才能放心離開。



蔣絜安說，目前剛選舉完，在桃園傳統藍大於綠的政治板塊中，鄭文燦在去年底13區全贏還包括艱困的客家區，這樣的指標意義代表鄭必須承擔鄉親更多的責任。此外，蔣絜安也說，鄭文燦曾說過，沒有參與這次的正副“總統”，第一媽祖沒託夢，第二他姓“鄭”不當副的。



誰會是可能的副手？蔣絜安則說，民進黨內有很多的優秀人才，相信蔡英文會做最審慎的考量。



另外，針對屏東縣“立委”，目前民進黨已提名鍾佳濱尋求連任，不過近日又傳出“立法院長”蘇嘉全妻洪恆珠有意以無黨籍投入競逐，蘇嘉全則對妻子喊話希望打消念頭，並表態不續任不分區“立委”，蔣絜安說，每個人都有參選的自由，不過2020是本土政權、民進黨關鍵一役，大家要去爭取勝選最大可能，把負面的分裂可能降到最低。