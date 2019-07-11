黃偉哲：看不出鄭文燦有擔任副手的規劃

民進黨台南市長黃偉哲。（中評社 趙家麟攝） 黃偉哲11日主持台南市性平事件零容忍記者會。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南7月11日電（記者 趙家麟）民進黨桃園市長鄭文燦正在美國訪問，又被點名是蔡英文的熱門副手人選。民進黨台南市長黃偉哲11日表示，鄭文燦是相當合適的副手人選，但目前還看不出有“英燦配”的規劃。看此次鄭文燦的訪美行，並沒有不公開行程，也看不出鄭是去接受美國政界高層所謂的“面試”。



黃偉哲認為，“蔡燦配”之說，報派、媒體揣測的成分高。況且，鄭文燦也已經很清楚的宣示要以市政為重，鄭應該是說話算話的人。他相信以鄭文燦和蔡英文的高度、工作默契，兩個人（搭檔合作）是相當合適的；但以目前政治走向、鄭文燦現在的個人生涯規劃方向，目前為止，他還看不出鄭有擔任副手的規劃。



有關中央檢討軍公教調薪案，黃偉哲認為，不要和選舉掛在一起比較好，也不願意看到“中央請客、地方買單”的情形。加不加？如何加？還是要尊重中央，這是“行政院長”層級以上、包括“總統”在政策上的裁量。



但黃偉哲指出，這個時候談軍公教加不加薪，都會有講話：第一，若不加薪，無法帶動整體薪資調整；第二，此時加薪，會被批與選舉相關、政策買票。調薪案的決策端賴中央首長做審慎考量，如果是預告式的，不要和選舉掛在一起，會比較好，從地方財政角度看，我們當然不願意看到“中央請客，地方買單”。



黃偉哲說，加薪牽涉到地方財源部分，希望中央可多補助人事費差額。去年全台軍公教加3%，每年增加台幣300億，如果這個人事費差額，中央能夠補助地方，就沒有意見了。



針對中國國民黨2020初選，前鴻海董事長郭台銘質疑綠營灌票給韓國瑜，具民進黨中常委身分的黃偉哲認為，如有政黨或政黨要角來帶動，令人不齒，歡迎檢舉，我們一定用黨紀嚴加處理。“灌票”挺韓這是絕不可能的，選民都是獨立思考，不可能被民進黨風向帶來帶去；況且，到目前為止，也沒有綠軍任何的意見領袖、或是黨政高層做帶動的工作。



黃偉哲說，如果由政黨或政黨要角來做這種帶風向的事，令人不齒，歡迎檢舉，我們一定用黨紀嚴格加以處理。因為這種帶動工作影響了民調的公正性、公平性，大家做君子之爭。



對於國民黨的初選民調，黃偉哲表示，不便評論，但社會會注意初選程序的公平性。韓、郭都是很厲害的人，特別是郭台銘能在這麼短的時間內有如此民調表現，已經令人印象深刻，相信連美國總統特朗普都沒這麼厲害。