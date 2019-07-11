韓國瑜看兩岸故事展　想起母親紅燒獅子頭

高雄市長韓國瑜出席展覽活動並致詞。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄7月11日電（記者 高易伸）由財團法人沈春池文教基金會及高雄、上海、台北、福州四城文化主管單位共同主辦的“我的兩岸故事—遷台歷史記憶兩岸四城巡展”11日在高雄大東文化藝術中心揭幕。身為眷村子弟的中國國民黨高雄市長韓國瑜特地出席分享，對於1949年大時代衝擊與對兩岸故事的感觸。韓甚至憶起母親最拿手的“紅燒獅子頭”滋味，種種鄉愁感觸油然而生。



“我的兩岸故事—遷台歷史記憶兩岸四城巡展”延伸自2016年的調研“遷台歷史記憶庫”搶救計劃，迄今蒐錄超過700名見證人物，在臉書多達萬人追蹤迴響。該展自即日起在高雄開展，未來將轉赴上海、台北及福州續展。這次遷台歷史記憶巡展結合互動科技，打造“飄移時光”、“落地成家”、“我的傳家寶”、“遷台映像”等四大展區，引領民眾穿古入今，體驗近代的歷史積澱。



高雄市長韓國瑜表示，參加威京集團董事長沈慶京的這場兩岸故事活動內心感觸特別多，因為自己也是這樣的成長背景。1949年大江大海的歲月，每個家庭、家族都有一個自己的故事，看過龍應台的書，應該會有共鳴。這個影響對每一個個體、外省眷村、子弟內心都埋下一個苗，慢慢蓬勃變化。



韓說，40年前他拿了媽媽500塊錢來到鳳山唸軍校，把所有民間的衣物都丟了換上了軍服，一眨眼時間過去了。眷村文化兩岸故事孕育出台灣很豐厚多元淳厚的文化底蘊。我時常歸納今天台灣有五種文化交織，包含閩南、客家、原住民、眷村及新住民文化。現在台灣7個小孩有1個是外配生的，大約佔15%，台灣整個幾百年文化，鄭成功來台、施琅平台、蔣介石等帶來的人口改變，而現在是新住民。也因為如此，我們回想今天推動的兩岸故事，身為台灣人更要感覺擁有這樣豐厚的文化是自豪的。



韓國瑜說，像這樣的歷史要再次上演是不可能的，是不得了的。因為時代變化劇烈，碰撞太大，每個個體都有道不盡的故事。沈董事長願意推動保存這樣的故事與文物資料，實在是非常了不起。希望我們繼續保持這樣多元豐富有意義純厚的文化，站在這樣的思考點上看兩岸故事一定格外有意義。



韓國瑜與威京集團總裁沈慶京、律師高秉涵等人聯手為該展揭幕，會後並入場參觀，喚起兒時眷村生活記憶，以及兩岸關係下的種種歷史故事。



該展即日起展至7月28日止，高雄場展後將移師上海、台北、福州等地巡展。