郭台銘開競選支票要課富人稅　先查商總賴正鎰

郭台銘在中壢龍岡忠貞市長拜票，提到不僅要課富人稅，會會向商業總會理事長賴正鎰查稅。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園7月11日電（記者 黃文杰）爭取中國國民黨2020初選提名的鴻海創辦人郭台銘上午到桃園中壢龍岡忠貞市場掃街拜票，他提到自己是孫中山的信仰者，認為土地漲價本來就要歸公，不僅要推動“富人稅”，2020當選之後，第一個要查稅的人，就是商業總會理事長暨鄉林集團董事長賴正鎰。



參加國民黨初選五人，包括前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前黨主席長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中，7月8日至14日進行電話民調，今天晚上是第四天，7月15日公布結果。



為了搶救自己選情，郭台銘上午專程來到桃園藍軍大本營、中壢龍岡忠貞市場掃街拜票，過程中參加“國旗屋”升旗典禮，面對青天白日旗，郭董情緒激動。



走入傳統市場，郭台銘接觸不少攤商與買菜的婆婆媽媽，握手並拍照，不少人也給郭董鼓勵。



他提到課徵富人稅的概念，也主動提到2020當選之後，第一個要查稅的人，就是商業總會理事長暨鄉林集團董事長賴正鎰。



郭台銘以“小老弟”稱呼商總賴正鎰，還主動爆料說，為何賴反對郭，在於賴正鎰在士林官邸旁弄了一塊地，蓋了房子卻只能辦公不能用。



他說，賴正鎰來找他去買一戶，目的是想打郭的名號，郭台銘去詢問前台北市長郝龍斌，郝龍斌告訴他千萬不能買，“是違法的，我就沒有買，就這樣得罪他了。”



郭台銘說，賴正鎰很怕他當選2020，因為“我第一個查他稅！富人稅，有錢人是不是多繳點稅，賴正鎰是商業總會理事長，他繳了多少稅，我們應不應該去查！”



他表示，他自己是孫中山信仰的支持者，支持漲價歸公，自認很多人反對他徵收富人稅，但是有錢的人賺了錢，就是要繳稅，他當選之後，一定查賴正鎰的稅。



人在大陸的賴正鎰說，稍後透過媒體回應，認為郭台銘應該是誤會。



賴正鎰說，他和郭董並沒有恩怨，俗話說，買賣不成仁義在，他賣了那麼多年房子，怎麼可能因為郭董不買他的房子，他就生氣；至於郭台銘說當選“總統”第一個要查他的稅，賴正鎰說，他都有依法繳稅，以郭董智慧、高度，郭講的應該只是一句玩笑話。



媒體問郭台銘，明年軍公教是否調薪，將由“行政院長”蘇貞昌定奪的看法？



郭台銘表示，政府給大家加薪是對的事，但如果無法拚經濟，財源有問題；加薪不該齊頭式平等，公家機關要跟民間企業一樣增加效率，績效好就多加，績效差少加或不加。