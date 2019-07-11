中評鏡頭：兩岸故事四城巡展滿是顛沛流離

沈慶京分享自己的兩岸故事。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄7月11日電（記者 高易伸）“煙波浩淼中，有人背著一條軍毯，就此踏上征途；也有人攜著一卡皮箱，鄉關千里迢遙。”即日起在高雄展出的“我家的兩岸故事—遷台歷史記憶兩岸四城”巡展，展示著1949年兩岸流離顛沛的故事。



主辦單位財團法人沈春池文教基金會、威京集團董事長沈慶京表示，我的父親沈春池是個老兵，他從年輕就到處流浪，最後“被流浪”到台灣，他也跟著父親到處流浪。1987年我就偷偷贊助老兵回大陸，還夾帶著拍“八千里路雲和月”的節目，雖然我當時默默做這些事，但3年前才想到應該把這些兩岸之間的書信、文物資料等好好保存起來。



沈慶京說，我小時候就住在台北南機場旁的水溝上面，後來隨著歲月長大才知道，住這裡的人很多是大陸來的，有些人原本還當過縣太爺。以前眷村很窮，有些人甚至“易子而養”，他年輕時討生活也當過船員，在高雄還走私過猴子，當時貧窮歲月也沒什麼管制，但這些真實的故事才是中華文化最重要的部分，也謝謝大家的參與跟理解。



高雄、上海、台北、福州兩岸四城巡展以遷台人物及其後代的口述影音，輔以受訪者提供的時代文物、家族照片、文件史料，打造“漂移時光”、“遷台映像”、“落地成家”、“我的傳家寶”四大展區。



參觀者在現場可看到承載時代記憶的母親裹腳鞋、兩岸家書手稿、特殊兩岸氛圍催生的情報員配件、將近100年的訂製棉襖或遷台者隨身珍藏的傳家寶，都在展場原件展示。此外，展場特製黑膠唱片、名人眷村老家門牌，是開啟時光任意門的通行證，當您輕輕拿起，遷台人物將帶您進入大時代的生命之流。



流離年代，滿載個人珍惜物件的皮箱，隨身不離飄洋過海，再開啟時，述說那一段段歷經離家、安家、返家的生命旅程。我家的兩岸故事藉原貌典藏每一段遷台長者及其家屬親友的珍貴記憶，立體化爬梳時空脈絡，拂去覆蓋於一頁遷台史上的厚重塵埃，分享兩岸記憶的傳家篇章。