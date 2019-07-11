世園會：廣東打造天藍地綠水淨美好家園

中評社北京7月11日電／提及廣東，很多人的印象首先是創新活躍、科技領先、經濟發達。而實際上，廣東還是個生態“寶藏”省份。



11日至13日，2019北京世園會迎來廣東日開放活動。水鄉為底、亭廊作畫、山石點睛。滿園芳華中，廣東打造“綠色生活·美好家園”的生態理念彰顯盡致。



濕地在城央



對於許多廣州市民而言，濕地已經觸手可及。



在距離CBD和城市地標廣州塔不足5公里處，占地1100公頃、面積三倍於紐約中央公園的廣州海珠濕地是名副其實的城央濕地公園。環湖跑幾圈、攜老扶幼散散步、研究植物搞科普，總有一種合適你的“打開方式”。



海珠濕地的前身是萬畝果園。濕地維護中心工作人員林楚端介紹，上世紀80年代，在利益驅動下，“蠶食”果園進行經營開發的衝動強烈，果園面積從近4萬畝萎縮到1萬多畝。2012年，當地探索出“只征不轉”土地利用新機制，將萬畝果園的集體土地徵收為國有，但不轉變農用地性質，作為永久生態用地予以保護。經過七年持續生態修復和環境再造，海珠濕地已成為廣州的“綠心”。



如今，海珠濕地上百年果樹重新掛果，鳥類從2012年的72種增加到177種，鷺鳥回歸，生物多樣性穩步提升。



海珠濕地周邊地塊寸土寸金，短期來看，這是一筆巨大的“代價和損失”。但在廣州市海珠區區委書記馬正勇看來，保護並不意味著捨棄發展，事實上，保護好了就能贏得高質量發展，保護本身就是發展。

