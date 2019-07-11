6月份多城市房貸利率現反彈　或將繼續上調

中評社北京7月11日電／6月份，全國首套房貸款平均利率終於迎來回彈，為5.423%，由此終結了2019年上半年連續下調的狀況。



據融360大數據研究院發布的《6月房貸市場報告》顯示，2019年6月份，全國首套房貸款平均利率為5.423%，環比上漲0.14%。



多個二線城市房貸利率上調



今年6月份，在融360大數據研究院監測的35個城市的533家銀行分（支）行中，除停貸銀行外，有422家銀行首套房貸款利率持平，較5月份增加28家，占比79.17%；66家銀行利率上漲，較5月份增加了39家；房貸利率下降的銀行則從5月份的108家減少至44家。



值得關注的是，雖然大連、佛山、武漢等少數二線城市在6月份的房貸利率有所下調，但多數二線城市出現房貸利率上調跡象。



“部分二線城市房貸利率下調，多是之前房貸利率較高的銀行跟進調整，暫未發現新一波集中下調的現象。” 融360大數據研究院分析師李萬賦表示，二線城市中，多個地區出現房貸利率上調跡象。繼青島、南京、成都之後，天津、蘇州、福州、寧波、南寧等地的房貸利率平均水平均在6月份有所上升，且變化頻率較快，南京的房貸利率已經連續兩個月上調。另外，寧波、蘇州等地部分銀行還表示，目前房貸額度比較緊張，或暫停放貸，或放款時間不確定。



對於一線城市，李萬賦表示，因為極個別銀行下調房貸利率，導致北京和上海的首套房貸利率略有下調，分別從5.39%和4.92%下調至5.37%和4.91%；深圳維持沒有變化；廣州地區則開始反彈，6家銀行近期調高了房貸利率水平，光大銀行更是率先將首套房貸款利率調整至基準利率上浮20%。



專家認為可能繼續上調

