新增14站點　港高鐵直達58市超級便捷

（圖片來源：大公報） 中評社北京7月11日電／香港高鐵網絡進一步延伸，昨日起新增14個站點，港人可以從香港西九站乘高鐵直達全國58個城市及地區，兩地民生經貿往來更便利。新增站點不乏旅遊經貿熱門城市，包括重慶、南寧等站點，首發日一票難求，未來兩周由香港出發的車票亦幾乎售罄。有港人提前一個月購買首日往南寧的車票，計劃到當地探親兼拜訪生意夥伴，她大贊南寧發展潛力大，料新增站點會吸引更多港人到當地發掘商機；有內地遊客認為，隨香港高鐵站點增加，兩地來往將更密切，“猶如打通經濟命脈”。



營運九個多月的高鐵香港段昨起新增多個站點，由現時的44個增加至58個，長途列車將由現時每日開出13對增加至17對，新增四對列車分別往來重慶西、南寧東、天津西及肇慶東。其中，位於大灣區西北角的肇慶，以往雖然有直通巴士往來，但需時約四小時，如今高鐵最快1.5小時可抵達當地，可望進一步促進大灣區城市之間的人員往來。



南寧票首日售罄



新增長途點中，南寧最受歡迎，首日來往西九龍兩個班次的車票日前已全部售罄。記者昨日到高鐵站了解，不少人提前約一個月已購買往南寧的車票。港商江女士是次帶同兩位朋友前往南寧，她說，過去需到深圳北轉搭高鐵到南寧，上月得悉新增南寧站“唔知幾開心”，因為直接從香港出發更方便，而高鐵往返南寧的票價僅相當於一張直飛南寧的機票價，相信日後會經常搭高鐵去南寧。



江女士續說，同行友人均未到過南寧，探親之餘，亦想帶她們了解南寧經濟發展，當地處於快速發展階段，營商環境尤為吸引創新創業人士。她認為，本港創業空間有限，廣西對接粵港澳大灣區，當中南寧扮演重要角色，香港與廣西的經貿往來頻密，兩地互通高鐵可帶動人流和資金流，例如港青創業可選擇南寧，當地商會與香港商會關係密切，可提供創業上的支援。



欽州旅客方小姐與朋友在港玩了五天，她稱早已規劃來港交通，回程是香港直達南寧，相比之前要經深圳再過關到香港，差不多能節省一個小時，“香港南寧互通很方便”，身邊朋友也因為南寧能夠搭高鐵直達香港而打算來港旅遊。



打通經濟命脈