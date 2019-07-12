習近平外交思想理論研討會在京舉行

開幕式現場（中評社 李娜攝） 中評社北京7月12日電（記者 李娜 海涵）7月11日，中共中央對外聯絡部與光明日報社在北京萬壽賓館聯合舉辦習近平外交思想理論研討會，邀請國內50餘位知名專家學者就習近平外交思想進行交流研討，推動學習宣傳貫徹習近平外交思想往深裡走、往心裡走、往實裡走。



開幕式上，中共中央對外聯絡部部長宋濤、光明日報社總編輯張政、中國人民大學黨委書記靳諾、原中央黨校副校長李君如、中國社會科學院原副院長李慎明、中聯部原副部長於洪君分別致辭。開幕式由中聯部副部長郭業洲主持。



中共中央對外聯絡部部長宋濤指出，習近平外交思想從黨和國家事業全局出發，準確把握中國和世界發展大勢，在全面總結黨的十八大以來我國對外工作取得的歷史性成就基礎上，深刻回答了新時代我國對外工作的重大理論和實踐問題，是新時代中國特色社會主義思想的重要組成部分，是以習近平同志為核心的黨中央治國理政思想在外交領域的重大理論成果，是新時代我國對外工作的根本遵循和行動指南。深入學習宣傳貫徹好習近平外交思想，是當前和今後一個時期對外工作最主要的政治任務，也是進一步開創中國特色大國外交新局面的關鍵。他強調，一是要牢牢把握服務民族復興、促進人類進步這一主線；二是要牢牢把握“我們需要一個什麼樣的中國與世界關係以及如何構建這種關係”這一主題。三是要牢牢把握堅持黨對對外工作的集中統一領導這一根本。



光明日報社總編輯張政指出，第一，習近平外交思想有著堅實的馬克思主義理論基礎。構建人類命運共同體順應了人類社會發展進步的時代潮流，體現了世界各國的普遍願望，鐫刻著中國共產黨人為人類進步事業不斷奮鬥的如磐初心和責任使命。第二，習近平外交思想有著深厚的中華優秀傳統文化底蘊。理解人類命運共同體、破解四大赤字，中國傳統的“和”“合”思想能提供很大啟發。新中國成立70年來，我們堅持走和平發展道路，堅持獨立自主的和平外交政策，始終做維護世界和平、促進共同發展的堅定力量，即使是在經濟全球化遭遇逆風的時候，中國也沒有迷惘，更沒有退縮，而是更加堅定地邁開擴大對外開放的步伐，願在共商共建共享的基礎上同世界各國分享機遇、共享繁榮。第三，習近平外交思想有著廣闊的人類命運共同體發展空間。中華民族歷來講求“天下一家”，主張民胞物與、協和萬邦，憧憬“大道之行，天下為公”的美好世界。我們向往美好，但也不回避矛盾；我們主張世界各國合作共贏，但也不枉顧相關國家合理的利益訴求。我們堅信：合作共贏應該成為各國處理國際事務的基本政策取向，不僅適用於經濟領域，而且適用於政治、安全、文化等其他領域。

