韓當選蔡衍明任黨主席？國民黨：主席非指定

國民黨文傳會代理主委程美華。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月11日電（記者 張嘉文）爭取中國國民黨2020提名的鴻海創辦人郭台銘近日火力全開，今天回應媒體提問時說“我有聽到傳聞但不能證實，如果有一天韓國瑜市長當‘總統’，蔡旺旺（蔡衍明）當國民黨主席，大家有沒想過這一天？不要認為不可能存在”。對此，國民黨文傳會代理主委程美華回應表示，黨中央不會對個別候選人假設性說法回應，但黨主席一職須依照黨章相關規定競選，由黨員投票產出，且參選人需具備黨員資格等條件，並非能由誰來指定當主席。



郭台銘今天是在桃園的行程中，回答媒體詢問國民黨將修黨章，刪除“總統”兼任黨主席條款一事時提到，旺中集團董事長蔡衍明想做king maker，到時候就可以當國民黨主席，蔡直接報告國台辦，“中華民國”的國旗還能掛多久？蔡目的何在？為了台灣好嗎？他要告訴韓國瑜，離中天遠一點，這樣的媒體操作已經到了不正常地步。



國民黨昨天召開黨章研修小組會議並討論2案，包含刪除“總統”兼任黨主席條款，以及由黨主席指定5席縣市長為中常委，2案最快在下周三中常會上通過，並在全代會最後議決。外界認為，這是為了讓現任主席吳敦義能夠繼續掌握黨機器，避免即將出線的2020參選人取得黨的主導權，等於是吳的黨主席保衛戰。



程美華接受中評社訪問時對此回應表示，此任主席任職時間是到2021年，而主席是由黨員投票而產生，並非誰當了“總統”就能指定誰當主席。



程美華也說，關於黨章將修正“總統”兼任黨主席條款，也並非是刪除該條款，而是屬於回復原有的黨章，因國民黨章內本就沒有“總統”兼任黨主席的規定，是在馬英九時代才加上去的，所以現在回歸黨章。