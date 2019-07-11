山東煙台：黨支部領辦合作社助力農戶脫貧

中評社北京7月11日電／“今年這麼旱的天，我家裡的7畝地已經澆了好幾遍水，合作社修的路和水塘派上了用場，值了。”55歲的衣家村村民衣中東說。



兩年前，“窮”是山東省栖霞市亭口鎮衣家村給人的最深印象。山高坡陡，缺水少路，老百姓靠天吃飯，村集體收入為零，村民人均年純收入不超過5000元，是典型的山區貧困村，也是市級重點扶貧村。



當過14年兵的村黨支部書記衣元良不甘心村莊一天天窮下去，但面對一沒資源、二沒資金的窘境，卻也一籌莫展。2017年，煙台市委號召村黨支部領辦合作社，衣元良看到了希望。



“成立合作社，把群眾組織起來，靠自己的雙手幹。”衣元良說。2017年9月，村黨支部領辦了一點園果蔬專業合作社，全村57戶村民有53戶加入。



合作社成立後，首先組織社員打響了通路引水戰鬥。集體沒有錢，就實行“勞動力＋勞動量”相結合的“工票制”，村民只要參加集體勞動，均按男勞力120元／天、女勞力80元／天的標準發給“工票”。將來集體有錢後，可按“工票”分紅，還可購買合作社灌溉用水、果樹苗和水利管線。



不到7個月時間，合作社帶領群眾硬生生在荒山中開辟出寬5.5米、長6公里的山路，建起2座大型蓄水池，架設350畝果園滴灌設備。“還是那些老百姓，但通過合作社組織起來的力量太強大了！”衣元良感慨道。



合作社規定，收益的70%面向社員進行二次分紅，30%作為集體收入。衣元良告訴記者，合作社剛起步，投入大，預計今年每戶能增收約2800元。隨著合作社的發展，村民收入還將繼續增加。

