中評社北京7月11日電／閑置車輛出租賺外快？危險



私家車共享“道路崎嶇”



家裡的汽車閑置不用，租給租車公司或放在共享汽車平台托管，每月賺取幾千元租金的“零花錢”，您能接受這種私家車共享模式嗎？瞄准閑置私家車“生財”的需求，市面上可接受私家車托管的平台越來越多，除了租給租車公司，您還可以直接在手機上發布車輛、選擇租客。但平台“跑路”、保險拒賠、事故擔責……看似門檻低、收益高的私家車共享背後卻悄然隱藏著不少風險。



租車公司跑路追車無門



若不是有人通過114打來一個挪車電話，李女士家的車“蒸發”時間就超過兩個月了。



今年春天，想將自家一輛閑置車輛出租賺些外快的李女士，在網上搜到一個私家車托管平台。簡單簽署合同之後，以每個月4500元的租金租給了這家註冊在重慶的平台，供它轉租給其他人。



沒想到，這個平台在支付了1個月租金後，就不再打款給李女士，相關負責人直接失聯。



隨後，越來越多的跡象顯示這家平台不靠譜，開始擔心自家車輛安全的李女士想拿回車，卻被告知因為租賃合同還在有效期內，只能按未按照合同付款處置，而非丟車。



在非常偶然的機會下，她發現自家車正在跑滴滴。可經過幾次電話溝通，滴滴客服也拒絕了直接給她車輛行駛信息和停放信息的要求。



轉機終於來臨。上月底，心急如焚的李女士突然接到了一則挪車電話，一位車主通過撥打114通知她挪車。趕到車輛停放地址後，李女士再次報了警，將車開了回來。