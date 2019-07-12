中評關注：學者共研習近平外交思想內涵

分議題一聚焦習近平外交思想的科學內涵和理論體系（中評社 海涵攝） 中評社北京7月12日電（記者 海涵 李娜）11日上午，由中共中央對外聯絡部與光明日報聯合主辦的習近平外交思想理論研討會在京舉行，邀請國內知名專家學者就習近平外交思想進行交流研討，推動學習宣傳貫徹習近平外交思想往深裡走、往心裡走、往實裡走。在就習近平外交思想的科學內涵與理論體系進行研討時，與會學者普遍認為，習近平外交思想既是是當代國際關係理念的突出創新成果，也是中國向全人類貢獻的重要思想公共產品，開創了新時代中國特色大國外交的新局面，顯示出了恢弘磅礴的氣勢和高瞻遠矚的戰略定位。



中國現代國際關係研究院原副院長王在邦從形勢邏輯和理論邏輯剖析了習近平外交思想。他說，習近平外交思想是21世紀的中國共產黨人關於世界發展和人民進步的外交思想和政策主張，體現了中國共產黨人對21世紀外部世界的觀察、理解和把握。習近平外交思想的理論地位，是新時代對中國特色社會主義理論體系的自然延續和有機組成部分，21世紀中國共產黨人世界觀的合乎邏輯的延伸。習近平外交思想來源於中國傳統文化、21世紀世界的最新發展，中國外交實踐和理論，對毛澤東、鄧小平的外交思想有繼承和發展。其反映了21世紀共產黨人的時代觀和世界觀，體現了我們對中外關係本質的新理解，表現在中國作為世界大國的使命和擔當精神，反映了新時期中國共產黨人和中華民族的心胸和氣量。其中，促進中華民族偉大復興、促進世界和平和人類進步兩大目標缺一不可。習近平外交思想包含著四大原則，分別是黨的領導、合作共贏、公平正義和大國擔當。其哲學基礎是辯證法的矛盾統一。



北京大學馬克思主義學院副院長宇文利就習近平外交思想體系中的新責任觀表達了看法。他表示，黨的十八大以來，在領導推進中國特色社會主義建設過程中，習近平總書記有一種高瞻遠矚的戰略定位、恢弘磅礴的氣勢，未雨綢繆的規劃，運籌帷幄，領導開創了中國特色大國外交的新局面，從從頂層設計上，提出統籌國際國內兩個大局、夯實走和平發展道路基礎、順應時代潮流、構建新型大國關係、建設中國特色社會主義強國、開展中國特色大國外交的新戰略。習近平的外交思想中有很多地方提出了要擔當大國責任問題。擔當大國責任是習近平外交思想的重要內容，也是中國走和平發展道路的必然要求；擔當大國責任是中國特色大國外交的實踐支撐點，也是構建新型大國關係的基本要求；擔當大國責任要用好新時代大國特色外交的科學辯證法，目的是提高中國參與全球治理的能力。



同濟大學政治與國際關係學院教授夏立平主要談了習近平外交思想與全球共生系統理論。他認為，習近平外交思想來源於馬克思主義哲學、中國外交理論與實踐、21世紀世界發展、中國傳統文化的精華和世界傳統文化的精華。其哲學基礎是辯證唯物主義和歷史唯物主義。構建人類命運共同體和構建新型國際關係是習近平外交思想的重要組成部分，也是新時代中國外交的重要指導思想。構建新型國際關係是實現人類命運共同體的基礎，實現人類命運共同體是構建新型國際關係的目標，相互尊重是構建新型國際關係的前提，公平正義是構建新型國際關係的核心，合作共贏是構建新型國際關係的目標。他還在發言中闡述了全球共生系統理論，認為全球共生系統理論可以作為習近平外交思想的理論借鑒，闡述人類命運共同體和新型國際關係的必然性和必要性。

