北京推動垃圾分類修法　今年計劃立法43項

中評社北京7月11日電／昨日，北京市司法局通報了北京市2019年立法工作計劃，共安排立法項目43項。市司法局相關負責人就近期社會熱議的垃圾分類工作回應稱，北京正加快研究修法，推動相關工作。



今年，北京市將力爭完成28個立法項目，其中包括擬提請市人大常委會審議街道辦事處條例草案、物業管理條例草案，制定公共數據共享開放管理辦法；將抓緊工作、適時提出15個項目，如中軸線文化遺產保護條例草案、戶外廣告和牌匾標識管理規定草案等。



垃圾分類修法方式待定



在昨日的新聞通氣會上，北京市司法局相關負責人在回答記者提問時表示，將會持續跟進社會輿論的關注點，密切關注有關垃圾分類的熱門話題。



這位負責人介紹，在生活垃圾管理方面，早在2002年，北京市就通過《北京市市容環境衛生條例》，對生活垃圾做出了明文規範，內容包括垃圾的分類投放、收集和運輸等諸多方面。2012年，北京市又專門出台了《北京市生活垃圾管理條例》，對生活垃圾分類作出了全面規範。



按照立法權限，《北京市生活垃圾管理條例》作為地方法規，對它的修改可以由政府提出並起草，也可以由人大常委會直接起草。



在2018年9月公布的《北京市十五屆人大常委會立法規劃》（2018－2022）中，《北京市生活垃圾管理條例》修訂工作，被列為“任期內調研起草，條件成熟時制定、修訂的法規”項目，牽頭單位是市城市管理委，啟動調研時間為2020年。目前，北京市到底採取哪種方式尚無明確結論。



這位負責人表示，北京市委市政府很重視生活垃圾修法工作，下一步將根據中央對生活垃圾管理提出的新要求，在市人大常委會支持下，加快研究和推進這項工作。

