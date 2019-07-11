寶礦力抽無線廣告向暴力低頭

（圖片來源：大公報） 中評社北京7月11日電／特區政府已停止修逃犯例，並為工作不足致歉，惟部分人仍採取激烈的違法甚至暴力手段把示威行動擴散至各地區，有人更以新聞報道角度不合心意為由，號召包圍電視廣播有限公司（TVB）大樓及抵制其廣告商，企圖製造“黃色恐怖”。TVB廣告商之一、運動飲品寶礦力香港聲稱從TVB撤回廣告，又表示要敦促TVB回應公眾關切。TVB回應傳媒查詢時表示，其報道公正不偏、中立客觀且多角度，強調法治是香港的基石，合法營商不應受到干預，不應也不能對暴力低頭。



寶礦力香港日前（9日）在社交網站以私訊形式，回應部分人要求抵制TVB時稱，鑒於當前形勢，寶礦力香港已決定從TVB撤回廣告，並全面檢視對TVB的廣告計劃，同時敦促TVB回應公眾關切。



日母企與港分公司講法有出入



日本大塚制藥株式會社香港分公司、負責在香港經營寶礦力業務的香港大塚制藥有限公司，較早前回應傳媒查詢時稱，知悉此事但不了解發生過程，亦不方便回應，而公司負責人正就事件開會，未知會議何時結束。



日本大塚則證實，寶礦力社交網站的表態是香港大塚職員所為，決定由香港大塚自行作出，日本方面並未給予任何指示，而該決定在香港大塚經過諸多討論，出於商業考慮，與政治無關。不過該“商業決定論”明顯與寶礦力在社交網站的講法有出入。



到昨晚，香港大塚再在寶礦力的社交網站發表語焉不詳的聲明，稱公司理念是為全球人的健康，對9日的回應所引起的不便真誠致歉云云；但其向誰、為何事致歉，均不明確。



TVB：記者堅守崗位 直擊現場實況



TVB發言人回應傳媒查詢時表示，少數個別廣告客戶希望押後其宣傳計劃或調動廣告時間，對公司業務並無重大影響；TVB的新聞採訪一直秉持中立、專業及客觀的原則，並確保報道準確及持平；於近期示威及衝突事件中，TVB記者堅守崗位，第一時間在現場直播，透過提供多角度畫面讓觀眾親眼目睹現場實況，公正不偏報道事件。