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普京：俄經濟已連續13個季度積極增長
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2019-07-11 15:04:49
中評社北京7月11日電／俄羅斯總統普京10日說，俄經濟已連續13個季度呈現積極增長態勢。
據俄媒體報道，普京當天在出席經濟工作會議時說，今年1月至5月，俄國內生產總值增長0.6%，工業生產增長2.4%。
普京表示，為推動俄經濟繼續穩健增長，需保持宏觀經濟與財政狀況穩定，使通貨膨脹水平回歸至4%，並進一步降低失業率。
俄財政部10日發布的數據顯示，今年1月至6月，俄聯邦預算盈餘達1.561萬億盧布（約合246億美元），占國內生產總值的3.1%。
（來源：新華網）
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