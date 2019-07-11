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普京：俄經濟已連續13個季度積極增長
http://www.CRNTT.com   2019-07-11 15:04:49


　　中評社北京7月11日電／俄羅斯總統普京10日說，俄經濟已連續13個季度呈現積極增長態勢。

　　據俄媒體報道，普京當天在出席經濟工作會議時說，今年1月至5月，俄國內生產總值增長0.6%，工業生產增長2.4%。

　　普京表示，為推動俄經濟繼續穩健增長，需保持宏觀經濟與財政狀況穩定，使通貨膨脹水平回歸至4%，並進一步降低失業率。

　　俄財政部10日發布的數據顯示，今年1月至6月，俄聯邦預算盈餘達1.561萬億盧布（約合246億美元），占國內生產總值的3.1%。

　　（來源：新華網）

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