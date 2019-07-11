台媒報導柯定調8月宣布參選2020

台北市長柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月11日電／無黨籍台北市長柯文哲才結束3天的“雙城論壇”行程，馬上將戰場拉回島內，火速走訪高雄及台南地區，一切的鋪排，當然還是為了2020大選。財訊雙周刊報道稱，據了解，柯營內部已經定調，將在8月宣布參選。



報道指出，柯陣營接下來關心的是國民黨初選，柯營內部評估，韓國瑜出線會帶給柯較大的壓力，畢竟韓粉是鐵板一塊，加上蔡英文在反送中事件聲勢回溫，若蔡柯之間發生棄保效應，柯勢必是被犧牲的一方。



若郭台銘出線，幕僚內部評估對柯相對有利，畢竟經過初選廝殺，不少韓粉對郭台銘避而遠之，不少人更出身軍公教，不可能將票投給小英，這讓走中間路線的柯文哲多了可爭取的板塊。此外最挺韓的旺中集團，幾乎和郭台銘走到水火不容的境界，若最終真的由郭出線，柯還可能意外獲得部分媒體資源。



由此推演，也就不難理解為何柯的戰情室幕僚李縉穎，會在國民黨初選前夕在網路PTT爆卦主張：“應該在國民黨初選期間支持郭台銘”。李縉穎自稱“藍底鑲白旗的政2代”，是國民黨前“立委”李嘉進之子，在去年市長選後加入柯團隊，他也是這回在雙城論壇中鬧出直播意外的當事人之一。



市府最後不但認錯道歉，柯文哲甚至因此事在機場怒飆李縉穎，揮手要他1個禮拜不要入府上班。



還沒等到週一上班時間，李縉穎搶先在PTT板爆卦的作法，讓外界驚覺柯營對於郭台銘或韓國瑜的出線效應已進入選票精算階段，一方面也印證柯營的民調從沒斷過，背後據信應是某網路媒體負責人。



除了網路空戰外，柯文哲也積極使力於地方組織。據了解，柯已默默在每個縣市找好負責人，由台北市家長會長團體聯盟總會長謝俊洲負責統籌協調，而市府顧問蔡壁如也數度走訪基層企圖串聯全台柯粉。種種跡象都顯示，柯P宣布參選已是箭在弦上。