中評現場：蔡英文出訪郭董揚言送機虛驚一場

蔡英文中午出訪，桃園機場維安層級依舊，最終不見郭台銘來“送機”。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園7月11日電（記者 黃文杰）蔡英文今天中午搭機展開為期12天的“自由民主永續之旅”，由於爭取中國國民黨2020初選提名的鴻海創辦人郭台銘上午在桃園披露，不滿蔡不戴“國旗帽”，心中沒有“中華民國”，人剛好在桃園，會到機場來“送帽”，一度讓媒體、維安高度緊張，後來證實“虛驚一場”。



郭台銘對蔡英文不戴“國旗帽”一直不以為然，7日下午到府前參加“反鐵籠公投凱道大會師”活動，活動結束後，拿出特製“粉紅色國旗帽”，親自前往“總統府”要送給蔡英文，但他站在拒馬前半小時，府方未回應。



郭今天來到桃園，拜訪中壢平鎮交界的忠貞市場與“國旗屋”，爭取支持，看到“國旗達人”張老旺熱愛青天白日旗，屋裡屋外都布置滿滿的旗幟，心中滿滿感動，致詞時再批蔡不接受也不戴“國旗帽”，心中沒有“國旗”，也沒有“中華民國”，當場邀張老旺到桃園國際機場，利用蔡中午出訪送“國旗帽”，兩人還私下說“趁媒體都走了再去”。



這個消息第一時間透過網路直播與新聞發佈，“郭台銘要去機場送‘國旗帽’”訊息開始發酵。



在場媒體緊盯郭台銘的“動向”，直到郭上車，還有記者緊追著問，“郭董郭董，到底要不要去機場送帽”？如果是，要提前告知。



依照郭台銘今天公布桃園行程，上午結束忠貞市場行程，會轉往桃園觀音看桃園癌症村怎樣處理，幕僚表示“會按原訂計劃走”。



但是媒體還是“不放心”，透過各種方式或管道詢問，會不會臨時變卦？會不會突然“殺”到機場，替蔡英文送機也送帽。



直到網路直播，看到郭台銘抵達觀音癌症村瞭解實際狀況，並承諾會協助遷村與村民免費健康檢查，推算時間，應該來不及“攔阻”蔡英文，警報才解決。



過去蔡英文出訪，因為年改爭議，也曾遇到有抗議團體揚言到機場鬧場，但是蔡英文走的是“國賓門”，並非從機場航廈進入，基本上不會見到抗議者。



但是郭台銘是台灣首富，本身就有自己私人飛機，有管道進出機場管制區，情況又有些不一樣。



每次蔡英文出訪，警方會在機場周邊匝道進行車流管控，監看有無滋事份子，這次維安人員高度留意的對象，是藍軍的郭台銘。