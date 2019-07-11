烏克蘭在切爾諾貝利建“綠色走廊”吸引遊客

中評社北京7月11日電／據“烏克蘭真理”網站7月10日報道，烏克蘭總統澤連斯基10日簽署了關於在切爾諾貝利隔離區建立“遊客綠色走廊”、取消拍攝禁令的法令。他在個人推特上發文稱，應當把切爾諾貝利展示給全世界。



報道稱，澤連斯基10日在基輔州視察期間表示，他當日簽署了一項關於在切爾諾貝利隔離區為遊客創建“綠色走廊”，以及取消拍照攝影禁令的法令。他指出，這項法令是切爾諾貝利隔離區向烏克蘭經濟發展新增長點轉變的開端。



澤連斯基稱，檢查站再也不會排長隊，不會出現遊客到達後卻被拒絕入內的情況，也不會再有“禁止拍照拍視頻”之類的規定。他呼籲將切爾諾貝利隔離區建設成一個吸引遊客前來、而不是將遊客嚇跑的旅遊地。



澤連斯基指出：“我們應當為烏克蘭這片土地帶來新的生機。直到現在，切爾諾貝利都在給烏克蘭形象帶來負面影響，是時候改變它了。”



同日，澤連斯基在個人推特賬號上發文稱：“應當將切爾諾貝利展示給全世界的科學家、環保主義者、歷史學家、遊客們。遺憾的是，這片隔離區至今仍是腐敗的象徵——安全部隊向遊客收取賄賂、非法出口廢金屬、非法使用自然資源。我們很快就會停止這一切。”



報道指出，該法令文件目前尚未發布在總統網站上，但總統辦公室指出，法令中提到了將切爾諾貝利隔離區作為旅遊地區進行開發的戰略規劃。根據該法令，將設計新的旅遊路線，在隔離區建立新的檢查站，舊有的檢查站將得到修繕和改進。



1986年4月26日，切爾諾貝利核電站第四機反應堆發生爆炸，造成大規模核污染，堪稱有史以來最嚴重的核事故。



（來源：國際在線）