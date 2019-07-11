福田康夫為第八屆世界和平論壇致辭

中評社北京7月11日電／日本前首相福田康夫7月8日為第八屆世界和平論壇致辭，主題為人類命運共同體是踐行和平的通道。致辭如下：



為感謝閻學通秘書長的盛情邀請，請允許我使用成功的打造出漢字文化圈的區域和平與繁榮的公用語／漢語予以回應。



女士們、先生們，



近年的亞洲不僅在政經領域，而且在文化和習俗等方面也引起了西方廣泛的關注。儘管日本也隨之而被矚目，那是因為日本列島古往今來憑借與中國大陸一衣帶水的地利，才得以應運而成。然而，如此日本在20世紀的某一階段誤陷迷途。基於這一深刻的教訓和反省，戰敗後的日本決意和平立國，為修復與中國和亞洲以及世界的關係而不懈努力。為此，日本與中國相向而行，締結了日中和平友好條約等四個重要文件。最近，兩國領導人又達成了十點共識，將兩國關係推向了新的進程。



日本的摸索與實踐足以驗證，與人類互為“命運共同體”是確保和平的正確通道。因此，我們支持習近平國家主席提出的“構築人類命運共同體”的倡議，與世界各國攜手應對國際形勢的變局挑戰，與本次論壇共同求索時代賦予我們的責任與課題。最後，謹向本次會議的主辦方以及參會同仁致敬，願會議成果啟引萬象，奉獻世界和平！



日本前首相福田康夫代表

日本法政大學教授

王敏

2019年7月8日於北京



