渝港高鐵首發　暑期車票緊俏

劉國建（右一）等乘坐重慶直達香港的首趟高鐵旅客與乘務員合影（圖片來源：大公報） 中評社北京7月11日電／重慶至香港的G319次高速鐵路列車11日在重慶西站發車，這是重慶開通的首條直達香港的高鐵。該列車經由渝貴快速鐵路、貴廣客專和廣深港高鐵運行，沿途經停遵義、貴陽東、桂林西、肇慶東、廣州南和深圳北站，重慶西站的發車時間為8時20分，終至香港西九龍站的時間為15時57分，車程為7小時37分鐘。一等座票價1056元（人民幣，下同），二等座票價為660元，商務座1979元。回程列車將於14時53分從香港西九龍站出發，22時25分到達重慶西站。



“我去過香港很多次，都是坐飛機。這次想體驗一下坐高鐵直達的感覺。”66歲的劉國建在6月就買好前往香港的高鐵票。他帶著岳母和妻子搭乘高鐵到香港後，將在香港旅遊一周，“以前從重慶坐飛機到香港，雖然是直飛，但是要提早兩個小時到機場，下了飛機還要從機場到市區，整個時間算下來和坐火車差不多，但價格便宜一半以上。”



“以前沒有直達高鐵的時候，要先坐火車到廣州轉，整個行程加起來差不多要20多個小時。”搭乘重慶首趟至香港高鐵的乘客張雪告訴記者，因為自己的丈夫在廣州工作，母親的姐姐在香港生活，所以一家人經常往返渝港。張雪6月就買好車票，計劃搭乘首趟高鐵前往香港旅遊。“暑假期間飛機票價比較貴，高鐵票價合適，還省去了到機場等候的時間。”她說。



此次首發的重慶至香港的高鐵動車採用的是“復興號”CR400AF－A長編組動車組，運行速度350km／h，由8節動車和8節拖車組成，共16節編組，相比重聯動車組減少了2個機頭，增加了車廂的有效定員，載客定員達1193人，更能滿足長距離、長時間、連續高速運行等需求，提升了運能和品質。



渝港高鐵票緊俏 本周內已基本售罄



據重慶車站介紹，重慶至香港的首趟高鐵二等座車票在7月初就全部售罄。鐵路部門表示，內地旅客到達香港西九龍站之後，可在站內一次性直接經由香港和內地的工作人員進行兩次檢查，同時完成清關、出入境以及檢驗檢疫手續。香港西九龍站直接劃分為“香港口岸區”和“內地口岸區”。由內地進入香港的旅客，可以先到內地口岸區辦理出境，再到香港口岸區辦理入境手續。



記者查詢機票發現，11日重慶直飛香港的機票最便宜的1468元，和高鐵二等座相比，票價高出2倍多。記者查詢12306網站發現，首趟重慶至香港的高鐵的高鐵車票已全部售罄，7月12日有少量餘票。恰逢暑期，香港至重慶的高鐵車票非常緊俏，本周內的二等座票已經基本售罄，只剩少量商務座。