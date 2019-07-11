美國烏克蘭在黑海演習　俄軍突然實施大空降

俄軍空降兵部隊準備登機。 中評社北京7月11日電／俄羅斯國防部8日發布消息稱，俄空降兵部隊自8日起在俄南部地區展開空降演習。



俄國防部在公告中稱，本次演習有航空運輸部隊和空降兵部隊參加，共動用2000多名軍人和40架軍用運輸機。參加演習的軍用運輸機從位於特維爾州、普斯科夫州和奧倫堡州的機場轉場至位於俄南部克拉斯諾達爾邊疆區的機場，參加演習的空降兵從這一機場攜帶武器裝備起飛，並在科斯特羅馬州和烏裡揚諾夫斯克州指定地區實施空降，隨後完成占領敵人軍事目標和殲滅非法武裝分子的任務。



俄羅斯此次演習的時間和地點都耐人尋味。此次演習正值美國和烏克蘭在黑海海域舉辦“海上微風-2019”聯合軍事演習之際，俄軍空降兵在克拉斯諾達爾邊疆區機場集結登機，該地區西部與黑海相接，位置與美烏聯合軍演的海域相近。



美國和烏克蘭舉行的“海上微風-2019”軍演，該演習是美烏雙方的年度例行演習之一，海上演習部分在黑海海域舉行，位置靠近克里米亞。包括14個北約成員國在內的19個國家共派出大約3000名軍人、32艘艦只和24架飛機參演。演習的主要內容為多國海軍力量在烏克蘭黑海海域開展聯合行動，所有演習課目都採用北約標準。



俄羅斯軍方在演習前曾表態，俄軍正在密切監控這一演習，以應對可能發生的“異常狀況”。俄軍方還表示將對美烏的此次演習展開一系列回應措施，隨後俄方派出多艘軍艦在海上對參演艦船進行監視。近期，俄羅斯黑海艦隊和俄羅斯南部軍區空天軍部隊，還在黑海水域舉行跨軍種協作演習，演習內容包括保護克里米亞半島重要海岸基礎設施以及在海上反擊假想敵艦隊。



來源：環球網

