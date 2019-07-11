AI種、賣黃桃　阿里巴巴推進一站式政務服務

（來源：中新網） 中評社北京7月11日電／7月11日，武漢城市峰會期間，武漢、棗陽、荊門等多個城市發布了同阿里巴巴的最新合作。這些合作包括用人工智能改善武漢交通擁堵、降低棗陽黃桃種植成本、提升荊門城市治理和市民服務水平等。阿里雲、螞蟻金服、高德、阿里健康等阿里經濟體生態參與其中，阿里巴巴以一站式政務服務的模式支持湖北數字經濟發展。



此外，中國首批創新試點企業葛洲壩集團、中國100家最具公信力三甲醫院武漢中心醫院、湖北的科技創新企業古奧基因也公布了同阿里雲的合作。由於具備領先的數字技術和強大的商業平台，阿里巴巴對區域經濟的加速效應愈發明顯。



以棗陽市與阿里簽署的黃桃種產銷合作為例——螞蟻農業小貸同當地農戶合作社開展金融服務，可實現 “3分鐘申請1秒鐘到賬0人工干預”。阿里雲農業大腦與種植戶試點，用AI進行農事指導、精准灌溉、智能采摘等智能化控制，從而有效降低種植成本，或將達到10%。不久前，聚划算還舉行了“棗陽皇桃”售賣活動，活動最終實現了2個多小時賣掉了100噸黃桃的“小奇跡”。



上述合作中，螞蟻金融、聚划算、阿里雲等阿里經濟體成員相互協作，實現了從AI種植、新零售引流、農業金融小貸到直播賣桃、聚划算搶購、盒馬嘗鮮等整體產業鏈升級改造。棗陽市和阿里的一站式合作，既給桃農帶來實惠，也推動了當地產業經濟發展。



在城市政務服務領域，阿里經濟體的協同優勢更明顯。當天峰會上，武昌區人民政府與阿里雲發布了“數字武昌——民生健康雲”。武昌區衛生健康局將依托雲計算、人工智能、區塊鏈等前沿技術，在全區30多家醫療機構推廣刷臉就醫、電子病歷、藥品溯源、遠程會診、電子社保、無感支付等一站式智能醫療服務。該項目還將融合支付寶、阿里健康、口碑、餓了麼等生態資源，推出 “支付寶＋家庭醫生”、從業人員健康體檢、健康點餐、蜂鳥騎士急救配送員等特色民生服務。



湖北省荊門市與阿里雲、螞蟻金服共同簽署了框架合作協議。荊門城市大腦優先在城市交通領域落地，逐步推廣到城管、應急、環保、農業、水務等領域。支付寶將延伸荊門全市“互聯網＋政務”服務，建設公共服務統一支付平台，包括醫保移動支付、交通違法繳罰、電子社保卡、住房公積金、電子證照等場景。

