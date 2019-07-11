銷量暴跌42%、賠償三星6億　蘋果軟肋暴露

中評社香港7月11日電／由於iPhone全球銷量不佳，蘋果今年二季度還須向韓國三星賠付8000億韓元的懲罰金，約合6.83億美元。分析認為，這表明蘋果5G軟肋暴露了。



中國自媒體金十數據北京時間7月8日報道，在中國市場中，Canalys預測到2023年，中國出貨的5G智能手機比例將提升至62.7%。由於中國運營商對5G的投資今年將達到50億美元，因此中國有著更強的5G基礎和優勢。相比之下，擁有5G技術或者和5G技術擁有者合作的手機廠商將可以一起爭奪中國的5G市場。此外，Canalys還在報告中特意提到蘋果將錯過這次發展機遇，這與蘋果缺乏5G競爭力有關。



事實上，蘋果今年以來在全球各大市場的表現並不出色。據媒體報道，iPhone今年第一季度在全球第二大智能手機市場——印度僅賣出約22萬部手機，銷量同比暴跌42%。有機構預測，2019年蘋果在印度的iPhone總銷量預計只有150至160萬部，較去年下滑10至17%，這將成為蘋果近五年來在印度的最差業績。



而據媒體最新消息，蘋果可能會在北美時間9月12日發布新一代iPhone，國行售價仍然破萬，但這次或許跟不上各大廠商的5G潮流。此前有消息稱，蘋果最快要在2020年才可推出5G版本的手機。有分析人士指出，沒有5G技術，蘋果或有可能丟失在4G時代辛苦建立起來的優勢，待5G真正降臨之時，蘋果或已失去大部分全球市場份額。

