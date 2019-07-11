大疆通過美國內政部審核

中評社北京7月11日電／境外媒體報道稱，大疆創新推出的大疆政企版無人機系統，已通過美國內政部的官方測試與獨立驗證。



據香港《南華早報》網站7月10日報道，美國內政部負責評估和批准用於各種用途的無人機技術。該部表示，在對大疆無人機進行的15個月嚴格評估中，沒有發現數據在系統外傳輸。



參考消息網了解到，美國內政部測試的是，大疆經緯Matrice 600 Pro和“禦”Mavic Pro上配置的大疆政企版無人機系統，包括飛行器的飛行性能、有效載荷和數據安全管理性能。美國內政部肯定其符合內政部的技術與風險要求，並同意在內部使用大疆的無人機產品與系統。



美國內政部在一份報告中稱，內政部與大疆創新已合作超過兩年，雙方共同創建了一個無人機解決方案。美國內政部同意其機構使用大疆定制化的飛行器及軟件（即“大疆政企版無人機系統”），經過測試，確認飛行器符合安全標準。



據《南華早報》網站報道，大疆創新北美區域副總裁馬里奧·雷貝洛在一份聲明中說：“我們在持續不斷地優化軟硬件技術方案，以滿足客戶不斷變化的數據安全需求。內政部此次報告是極大認可了DJI大疆創新多年來在數據安全管理方面的努力。”



該網站稱，中國科技公司近期處在遭到懷疑和限制的氛圍中，因此這項贏得美國政府審核的案例實屬罕見。



今年5月，美國有線電視新聞網（CNN）曾報道說，美國國土安全部提醒美國企業“注意”它們的無人機數據是由供應商還是其他第三方存儲的。這一警告沒有指明任何製造商，但引發了關於大疆創新可能被禁止在美國銷售的猜測。



《南華早報》網站援引喬治敦大學外交學院安全與新興技術研究中心學者洛蘭·洛什考伊的說法稱，這次測試“清楚地表明，數據安全問題有可能得到可行地解決”。

