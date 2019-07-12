中評關注：蔡過境美國力度大　有府院黨影子

“僑委會”副委員長高建智（左），出現在送機代表。 （中評社 黃文杰攝） 中評社桃園7月12日電（記者 黃文杰）蔡英文今天中午啟程出訪加勒比海邦交國進行“自由民主永續之旅”，按照往例，民進黨官員也會一字排開送機，不同的是，“立院”副院長蔡其昌也在場，不過他不是送機，是隨行蔡英文。



另外，府秘書長陳菊，上次留在台灣，這次跟著蔡一起到美國，加上先前黨秘書長卓榮泰已經訪美，以及人正好在美國華府出席會議的民進黨桃園市長鄭文燦等人，可以嗅到這次民進黨動員府院黨力量，全力挺蔡，務必完成過境美國的“選舉任務”。



蔡英文今天出訪，前來送機官員或駐台使節，包括“國家安全”局長彭勝竹、府副秘書長施克和、“國安會”副秘書長陳文政、“僑委會”副委員長高建智、“外交部次長”曹立傑、使節團團長尼加拉瓜共和國大使達比亞（William Manuel Tapia Aleman）及聖露西亞大使勞倫特（Edwin Laurent）等人，都到桃園機場送行。



高建智屬於謝系，曾任台北市議員、“立委”等職，2008年“立委”落選後，到民進黨中央任職，曾任民進黨副秘書長等職，也替蔡組織小英之友會，任台北市小英之友會秘書長。



原“僑委會”副委員長田秋堇去年轉任“監委”，遺缺由高建智接任，這次因為“僑委會”委員長吳新興也跟著蔡出訪，高建智則安排在送機官員。



另外，“總統府”秘書長陳菊、副秘書長劉建忻、“國安會秘書長”李大維、副秘書長蔡明彥、“外交部長”吳釗燮、“僑務委員會委員長”吳新興等部會正副首長；“立法院副院長”蔡其昌、委員管碧玲、羅致政、趙天麟、鍾孔炤，企業人士包括東森電視台董事長林文淵等人，這次也跟著蔡出訪。