商務部：中國並沒有出現大規模的外資撤離情況

中評社北京7月11日電／在商務部舉行的例行新聞發布會上，有媒體問，近期有消息傳出，因為中美經貿摩擦的影響，一些外資企業擔心會被報復，已經開始遷離在中國投資。對此，新聞發言人高峰表示，我們注意到有一些外資企業的擔心，目前根據我們的了解，中國並沒有出現大規模的外資撤離情況，我想強調的是，中國不會打壓任何的外資企業，不會歧視任何的外資企業，我們會堅決保護所有在華外資企業的合法權益，為廣大的外資企業營造更加穩定、公平、透明、可預期的投資環境。



（來源：央視新聞客戶端）