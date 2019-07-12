王金平動作多？冉齡軒點出藍營四大隱憂

中國國民黨中央評議委員、台中市議員冉齡軒。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中7月12日電（記者 林谷隆）中國國民黨中央評議委員、台中市議員冉齡軒接受中評社訪問表示，前“立法院長”王金平不參加初選卻要求支持者連署，地方上早就盛傳國民黨2020可能會再度上演“換柱”，加上郭台銘參選到底的傳聞，還有高雄市民對韓國瑜選2020的異議，以上都是國民黨2020面對的挑戰，黨中央都要正視立即處理，否則初選結果出爐，四個隱憂仍在，對於國民黨2020大選的選情仍是不樂觀。



冉齡軒，現任台中市議員、中國國民黨中央評議委員，曾任國民黨台中市黨部副主委、台中縣議員、國民黨KMT青年論政聯盟執行長、中華宗教文教基金會副董事長等職。選區在台中市東勢、新社、石岡、和平是台中主要的農業與觀光區。



王金平雖未參加國民黨黨內初選，但其佈局動作從未停歇，完全不輸國民黨初選的5位候選人，日前更在台北與王金平之友會幹部聚餐時，王在場要求支持者在發動連署時要記得相挺。有名嘴就在政論節目上爆料，王的考量是在等國民黨再次發生換柱事件，他有機會得以補上候選人的位置。



台中市議員冉齡軒接受中評社訪問表示，2015年換柱事件是國民黨最大的遺憾，當時國民黨高層由誰代表參選2016大選，喬都喬不攏，結果洪秀柱挺身而出，但是在農會、水利會系統，以及地方派系運作下，最終導致黨中央作出換柱的結果。



冉齡軒提到，就像7月7日國民黨在台北府前舉行大會師，結果參選人在台上講話，支持者卻在下面叫囂，挺韓、挺郭相互謾罵，這樣的情況到初選結果出爐，無論是誰出線，內傷都還沒復合，就馬上要挑戰執政的民進黨，這是很不利的情況。



身為國民黨中評委的冉齡軒呼籲，國民黨都已經看到這四個隱憂存在，就要正視，也要立即著手處理，不要什麼動作都不做，會留下負面影響。



就像王金平呼籲支持者要協助連署，她認為，王院長一直都是國民黨，這毋庸置疑，但是王沒有參加國民黨初選，現在卻有要支持者連署的動作，造成社會撲朔迷離的觀感，這是民進黨最想看到的局面，讓輿論緊盯國民黨內鬥問題，淡化蔡執政不力的影響。



冉齡軒告訴中評社，王金平在政壇幾十年，運籌帷幄、人脈公關都是公認第一把交椅，中國國民黨需要他，但是黨中央要好好跟他談，無論雙方怎麼談，最高的目標就是2020大選勝利。



她希望國民黨中央在這段時間，一定要約束五位參選人及王金平，不要再做出傷害國民黨的動作，更要讓這六位宣示初選後要團結一致，不要在國民黨在7月28日召開全代會，正式提名2020候選人後，再有任何動作，這是基層的呼籲。