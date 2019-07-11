收集個資拚選舉　綠營發動罷韓有陰謀？　

韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北7月11日電／綠營大力推動罷免中國國民黨高雄市長韓國瑜連署活動，發起人、前文化局長尹立日前表示，預定7月16日突破10萬份。網路媒體優傳媒報道，罷免韓國瑜根本不是民進黨的重點，罷免活動的背後還藏有一個很大的陰謀，就是“蒐集連署人的個資”，以利“立委”選舉使用。



報導指出，根據“公職人員選舉罷免法”第75條規定，“公職人員之罷免，得由原選舉區選舉人向選舉委員會提出罷免案。但就職未滿一年者，不得罷免”。韓國瑜是在2018年12月25日就職上任，至少要到2019年的12月25日才能予以罷免。



另外，“公職人員選舉罷免法”第79條規定，“選舉委員會收到罷免案提議後，應於二十五日內，查對提議人名冊”。依據該法第80條，還要有60日的連署時間。所以即使一切順利，最快也要明年三、四月以後，才有可能進行罷免投票，那時2020大選早就結束了。



根據《優傳媒》分析，民進黨透過綠媒和網路大肆宣傳“罷免韓國瑜”，第一可以搞個活動來凝聚原本韓黑們的身心靈，是有益他們健康。第二就是打壓韓國瑜的聲望，觸觸韓國瑜的霉頭，影響韓在國民黨初選的民調，要讓韓無法出線代表國民黨挑戰蔡英文。第三個重點才是最重要的，那就是收集連署人的個資。



從去年九合一選舉挫敗後，民進黨失去高雄這塊根據地，想要角逐下屆“立委”的，都很擔心以前的支持者已經變心，不確定如今誰還是綠營的死忠選民，所以正好利用這場“罷韓連署”，來尋找“可能的支持者”，背後的目的就是“蒐集“立法委員”選舉可能支持者的個資”。



根據“個人資料保護法”對蒐集他人的個資，有很嚴格的規範，所以最好的方式就是以“罷免連署”為由，讓民眾雙手奉上個資。連署書上包括身分證字號、地址、生日，全部在上面，平時若有人詢問個資，民眾肯定會提高警覺。但只要打上“罷韓”的旗幟，參加者完全沒有戒心。



尤其這次罷免韓國瑜連署行動，除了“實體”的綠營民代之外，還有“虛擬”的網路社團、網紅，甚至連商家都在提供“代收服務”。但是所有資料卻掌握在有心人士手中長達五、六個月，民進黨從未向大眾說明個資的保護，這批連署名單一旦外洩，又將是一場災難。



罷免韓國瑜連署活動的本質，會不會是民進黨拼2020大選的烏賊戰術？明眼人一看就知道。