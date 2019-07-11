罷免韓國瑜於法不合？暗藏玄機

“填寫範例”中還揶揄高雄市長韓國瑜的大名並改為“韓國魚”，戶籍地址為“高雄市發財區發財里1鄰發財路”等地址。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄7月11日電（記者 高易伸）“Wecare高雄守護大聯盟”號召高雄市民加入罷免中國國民黨高雄市長韓國瑜行列，為方便市民以最便捷的方式取得罷免書，與7-11及全家等超商系統合作，實際到超商操作發現果然方便，只需在I-BON前輸入“罷韓”列印代碼，就可列印出罷韓連署書，全程不用2分鐘。



審視這份連署書文字，上頭還貼心附上“填寫教學”，在“注意事項”中甚至強調“字跡需清楚可辨識”、“不可寫簡體字”、“簽名或蓋章需正楷親筆簽名”等。



而“填寫範例”中還揶揄了現任高雄市長韓國瑜的大名並改為“韓國魚”，戶籍地址為“高雄市發財區發財里1鄰發財路”等地址。



民眾超商使用機台即可便捷列印罷韓連署書，填妥後寄到指定郵政信箱“Wecare高雄守護大聯盟”收，即可完成連署罷免。



關於高雄市長韓國瑜是否被罷免，或許根本不是民進黨的重點，重要在於利用此一話題，透過媒體與網路推廣以打擊韓的聲望或觸其霉頭，一來影響韓在藍營內部的初選民調，或面對即將到來的2020大選，對立場較親綠營的百姓進行個人資料的搜集，是一場“掛羊頭賣狗肉”的活動。



台灣在“個人資料保護法”上對於搜集他人個資有嚴格規範，但以“罷免連署”為由，不僅可讓民眾奉上個資，包括連署書中須清楚填寫個人身分證字號、地址、生日等，以政治活動為訴求，民眾容易疏於警覺。



既然“選罷法”第75條規定，“公職人員之罷免，就職未滿一年者不得罷免。”韓國瑜去年12月25日剛上任，至少也得等2019年12月25日才能予以罷免。難怪有民眾質疑暗藏貓膩。