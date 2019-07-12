沈有忠：美國介入台灣大選檯面化

東海大學政治系教授、亞洲政經與和平交流協會理事長沈有忠。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中7月12日電（記者 林谷隆）東海大學政治系教授、亞洲政經與和平交流協會理事長沈有忠接受中評社訪問表示，從最近美國批准對台軍售到蔡英文過境高規格禮遇顯示，美國在台灣2020大選裡扮演的角色，有明顯檯面化的趨勢，雖然過去美國還是會影響台灣大選，都是不著痕跡或是不會大張旗鼓，現在頻頻釋放對蔡英文有加分的作為，美方是要藉台灣牌釋放出令中方不舒服的訊號。



他也認為，美國這些友台動作，還在鑲嵌在美中衝突的大格局之下，台灣不要一廂情願，美方有釋出不改變“一中政策”的態度，這還是美國的底線。



蔡英文11日中午啟程“自由民主永續之旅”，期間往返過境美國紐約、丹佛2座城市，在美期間停留四晚，傳出將赴哥倫比亞大學演講。出訪前夕，美國五角大廈國防安全合作局（DSCA）宣布，美國國務院批准向台灣出售M1A2T艾布蘭主力戰車（M1A2T Abrams Tanks）。



沈有忠，台灣大學政治學博士，現任東海大學政治系教授、亞洲政經與和平交流協會理事長、台灣大學政治系兼任教授、台灣政治協會理事，曾任東吳大學政治系兼任助理教授、“中央研究院”政治所籌備處博士後研究員。



沈有忠表示，無論是公開或是私底下，台灣學界與美國外交人員接觸的經驗，美方在檯面選項中，蔡英文是“不可預測性”最低的人選，美國關注的人選包括韓國瑜、郭台銘、柯文哲與蔡英文四人。



他解讀，美方認為蔡英文不是麻煩製造者，這與過去民進黨執政的陳水扁風格不同，很多政策發展的脈絡，都展現美方可以預測，或是可理解的範疇中。



沈有忠強調，雖然美國公開都是說不會介入台灣大選，但是看到蔡英文頻頻打美國牌，美國也願意提供對蔡有加分的作為，無論是惠台政策、軍售案、高規格過境禮遇等等，讓蔡英文可以用台美關係的升溫來助選。