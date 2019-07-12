藍議員郭昭巖：藍軍脫黨根本不會當選

郭昭巖。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月12日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨前“立法院長”、現任不分區“立委”王金平日前在台北市萬華一場餐會中請託支持其連署。參與餐會的國民黨台北市議員郭昭巖接受中評社訪問時還原現場表示，她沒有留到最後，不太清楚餐會是王宴請，還是其他人宴請，但王並沒有講明是為了什麼連署，相信王院長會在志業與國民黨感情間做最佳抉擇。



郭昭巖說，“現在藍營基層民眾，最擔心就是沒辦法在初選後整合反英勢力”，很多基層選民都在看誰比較能在選後團結，到民調截止之前還有好幾天，隨時都會有變化，不一定誰會贏，若有任何一個黨內要角分散了反英的力量，結果就是讓民進黨繼續執政，不管哪個要角都應該尊重黨內民主機制，“因為自己獨立參選，根本就不會當選嘛！”



王金平8日晚間在萬華艋舺大道上的五星級凱達大飯店席開53桌，號召北北桃傳統市場自治會幹部餐敘，餐會後更到艋舺夜市、華西街夜市、梧州街夜市、廣州街夜市掃街拜票。王金平在餐會中漏了口風，要求發動連署時要記得相挺，引發關注。席間前“立委”林郁方、台北市議員吳志剛、郭昭巖都到場，並與王同站上舞台，也同樣讓各界好奇立場。



1969年生的郭昭巖為輔仁大學統計系學士、中國文化大學法學院青少年兒童福利研究所碩士，曾擔任過“救國團”中正區團委會長、新青溪婦女協會理事、台北市新移民女性關懷協會常務理事、台北市婦女會常務監事，並在2010年當選為台北市議員，至今已連任過三屆，是台北市中正區、萬華區的市議員。郭昭巖是接棒母親李仁人擔任民代，李仁人共擔任五屆台北市議員。



郭昭巖接受中評社訪問時還原現場表示，當初聽地方上的人說王院長要來夜市掃街，也要宴請傳統市場、夜市攤商，畢竟是在她的選區，她是在地民意代表，王院長也是國民黨“立委”，過去擔任“立法院長”，她就陪同林郁方去問候、Say Hello一下，尤其很多傳統市場、夜市攤商都是選民，就過去打聲招呼。



中評社記者問，是王金平宴請攤商嗎？



郭昭巖則說，其實她也不知道是誰宴請，只知道有這個餐會，要聽取攤商們的想法，她不太知道究竟是王宴請，還是誰宴請。她跟林郁方、吳志剛也都沒有待到最後，我們也要趕行程，跟在地選民打完招呼後，就離開了，因此也不知道王院長最後提到連署的事情。



郭昭巖認為，王院長要連署一定有個目的，但現在王院長沒有說得太過明白，也很難去評論到底連署什麼，她相信王院長擔任“立法院長”這麼久，對國民黨也是有感情存在，面對2020，王應該也了解藍營有團結的必要。參選“總統”可能是王金平一生很大的志業，但王跟國民黨有這麼多年的感情，也應該清楚志業與感情之間的抉擇，王才沒有講明到底是連署什麼。



至於外傳前鴻海董事長郭台銘與王金平結盟，郭昭巖指出，當天場合並沒有聽到王表態挺郭，若郭、王真的有結盟，這麼大的場合應會是很好的宣布點。



觀察黨內初選郭台銘與高雄市長韓國瑜的聲勢，郭昭巖坦言，“地方上現在最擔心的是藍營分裂，沒辦法整合反英勢力”。她說，從民調、幾場造勢活動上來看，挺韓的人真的很多，身邊也真的不少朋友南下跑到新竹、高雄去挺韓。她接觸到的地方聲音中，挺郭台銘的則有中間選民、經濟選民，甚至有對蔡英文執政經濟不振、“國家”不安定等問題不滿的“泛綠選民”支持。



郭昭巖指出，郭粉、韓粉是兩大塊不同的族群，現在到14日民調截止還有好幾天，選舉過的人都知道，隨時都還會有變化，沒到開票前沒有誰一定贏，就像當年周子瑜事件爆發，林郁方就掉了好幾千票。很多基層選民都在看誰比較能夠在選後團結、不希望黨分裂，所以任何一位候選人想要贏得初選的支持，必須展現出能尊重民主機制下的結果，這個加減分還是有影響，她相信郭會有智慧尊重這樣的民主機制。



中評社記者問，若郭台銘在初選落敗，卻又決定參選到底，會是什麼局面？



郭昭巖說，首先對國民黨非常不利是確定的，最後的結果應該是蔡英文繼續執政，現在不論是郭台銘還是韓國瑜的民調，都贏過蔡英文，代表大家對蔡英文執政還是有很大的不滿，但若有任何一個黨內要角分散了反英的力量，就是讓民進黨繼續執政，她認為不管哪個要角都應該尊重黨內民主機制，“因為你自己獨立參選，根本就不會當選嘛！”