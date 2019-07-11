外交部：反對有關國家將人權問題政治化

中評社北京7月11日電／關於近期一些西方國家無端指責中國人權問題，中國外交部發言人耿爽在今天（11日）舉行的例行記者會上作出回應。



外交部發言人 耿爽：有關國家罔顧事實真相，對中國無端指責和攻擊污蔑，公然將人權問題政治化，粗暴干涉中國的內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，我們已向有關國家提出嚴正交涉。我們敦促這些國家尊重事實、摒棄偏見，恪守《聯合國憲章》的宗旨和原則，停止將人權問題政治化和借涉疆問題來干涉中國內政。



耿爽強調，新疆事務純屬中國內政，事關中國主權、安全和領土完整。在涉疆問題上，中國政府和中國人民最有發言權，不容任何國家和外部勢力干預。



外交部發言人 耿爽：面對恐怖主義和極端主義的嚴峻威脅，新疆維吾爾自治區依法採取包括設立教培中心在內的一系列反恐和去極端化措施扭轉了新疆安全形勢。新疆已經兩年多沒有發生暴恐事件，社會穩定、民族團結、百姓安居樂業，各族群眾的幸福感、獲得感、安全感大幅提升，衷心擁護政府的各項舉措。另外，中方已經邀請了多批各國的外交官、媒體、專家學者赴新疆參觀訪問，親眼目睹事實真相。他們均表示在新疆的所見所聞與西方媒體報道的情況完全不相同。中方也已經向聯合國人權高專辦人員發出了訪疆的邀請，我們歡迎那些真正秉持客觀公正原則的人，到新疆去走一走、看一看。但我們堅決反對任何外部勢力借涉疆問題干涉中國內政，損害中國的主權和領土完整。（央視記者 趙晶）



（來源：中央廣電總台央視新聞客戶端）