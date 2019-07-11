中評鏡頭：郭董掃深藍市場　鄉親平常心看待

郭台銘到桃園深藍市場掃街拜票，沒有旗幟沒有看板，也沒有宣傳喊話，沿途只見一頂帽子比較明顯。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園7月11日電（記者 黃文杰）爭取中國國民黨2020初選提名的鴻海創辦人郭台銘11日到桃園中壢龍岡忠貞市場掃街拜票，這裡是傳統深藍大本營，自詡“正統藍”的郭董，在這裡卻沒有激起太多漣漪，許多攤商與婆婆媽媽見到郭董，沒有太多驚喜，甚至掃街還要跟機車爭道，沒有“萬人空巷”場景，郭董搶“菜籃族”功力，略遜於高雄市長韓國瑜。



國民黨於7月8日至14日進行電話民調，7月15日公布結果。



郭台銘選擇來桃園忠貞市場掃街拜票，基本上有設定目標，不過幕僚並未特別安排，看不到任何旗幟看板標語，也沒有人拿俗稱“大聲公”的麥克風來喊話，一切都是“平常心”。



當然台灣首富來傳統市場，還是有婆婆媽媽拿起手機，“捕獲野生郭台銘”，郭也展現親和力，要合照來者不拒，甚至還送人“粉紅國旗帽”，直說有緣人才有這份福氣。



初選開打以來，郭的支持度略輸給韓國瑜，初選進行第四天，郭走入桃園傳統眷村深藍市場，沒有看到任何黨籍民意代表陪同。



從“立委”到市議員層級，都看不到來陪郭台銘，只看到台灣村里長聯誼會總會長楊鑫坤、榮譽總會長郭雲輝等人到場，以及在地里長在旁大力推薦郭董，相當冷清。



沒有在地人陪同，郭台銘來市場掃街，當然抓不到“技巧”，無法創造類似韓流韓粉的強大動員能力，包圍著支持者，郭董走在狹窄巷道，只有媒體陪同，還要跟機車爭道。



過去藍營政治人物來忠貞市場掃街，最熟知就是馬英九，去年2018年地方選舉，多次陪黨籍市議員候選人來掃街，接著就是朱立倫，因為過去擔任過桃園縣長，地方還有人情，市場掃街握手拜票，都創造不小的騷動，郭台銘來忠貞市場，受歡迎的“等級”明顯輸給馬朱。