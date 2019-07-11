商務部：不可靠實體清單將於近期發布

中評社北京7月11日電／商務部今天舉行例行新聞發布會，針對不可靠實體清單制度的問題，新聞發言人高峰表示，目前不可靠實體清單制度正在履行相關的程序，將於近期發布。高峰強調，不可靠實體清單制度僅針對個別的、不遵守市場規則，背離契約精神，出於非商業目的，對中國企業實施封鎖或斷供，嚴重損害中國企業正當權益的實體或者個人。對於絕大多數守法合規經營的外資企業完全不必擔心，其正常的經營活動不會受到任何影響，中國政府會切實保障所有在華外資企業的合法權益。



（來源：央視新聞客戶端）