央地改革再提速　交通運輸領域劃分方案出爐

中評社北京7月11日電／近日，國務院辦公廳印發《交通運輸領域中央與地方財政事權和支出責任劃分改革方案》（以下簡稱《方案》），對公路、水路、鐵路、民航、郵政、綜合交通六個方面改革事項的財政事權和支出責任進行了劃分，對現行法律法規沒有明確財政事權劃分的事項進行確認，包括國道、國家級口岸公路、京杭運河、運輸機場等。《方案》自2020年1月1日起實施。



從《方案》的內容來看，適度加強了中央財政事權，將公路領域的“界河橋梁”和“邊境口岸汽車出入境運輸管理”，水路領域的“國境、國際通航河流航道”和“西江航運幹線”等內容上劃為中央財政事權。



此外，適當下劃部分財政事權，將鐵路領域“幹線鐵路”的組織實施從中央財政事權調整為中央與地方共同財政事權，將民航領域“通用機場”從中央與地方共同財政事權調整為地方財政事權。將現已由中央承擔的“長江幹線航道”、“空中交通管理”等和由地方承擔的“農村公路”、“道路運輸管理”等改革事項作了明確。



《方案》強調，各地區、各有關部門要切實加強組織領導與協調配合，按規定做好預算安排和投資計劃。要適度加強省級政府承擔交通運輸基本公共服務的職責和能力，避免將過多支出責任交由基層政府承擔。要全面實施預算績效管理，優化支出結構，著力提高交通運輸領域資金配置效率和使用效益。要抓緊修訂相關管理制度，推動研究完善相關法律、法規及部門規章，確保改革順利實施。



“我國央地劃分改革已經步入快車道。”中國社科院財經戰略研究院副研究員蔣震對《經濟參考報》記者表示，此次方案，是在大交通概念範疇下的劃分，涉及公路、水路、航空等多個領域，覆蓋的面很廣，釐清了中央和地方政府的責權。總體來看，在完善中央決策、地方執行機制的基礎上，適度加強中央政府承擔交通運輸基本公共服務的職責和能力。



蔣震表示，方案出台之後的落實也很重要，應加強相關文件的督辦，確保落到實處，根本上建立起各級政府的明晰的權責關係。“中央與地方財政事權和支出責任劃分，是國家治理現代化的基礎性制度安排。通俗講，就是各級政府該幹什麼事花什麼錢，要釐清思路劃分清楚。各個領域都在推進，預計在交通運輸領域之後，其他領域劃分方案也會陸續出台。”



（來源：經濟參考報）