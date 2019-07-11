英國新航母又漏水了　三名艦員險些溺亡

返回港口的伊麗莎白女王號航母。 中評社北京7月11日電／一直被負面新聞籠罩的英國伊麗莎白女王號航母又出事，這次還是漏水的老問題。



據英國《太陽報》7月10日報道，英國伊麗莎白女王號航母近日再次發生漏水事故，已經提前返回港口。



報道稱，伊麗莎白女王號航母原定於本周晚些時候返回，但周二的時候就已經抵達了樸茨茅斯母港。英國皇家海軍試圖淡化處理此次的漏水事故，稱其為“次要事件”。不過據航母上的消息人士表示，艦上的水災“嚴重”，影響了多個艙室，好在“對艦員生命沒有構成威脅”。



報道指出，漏水的原因可能是艦上內部的噴水滅火系統管道破裂，有消息人士稱漏水造成一些艙壁和艙門損壞，有的地方水甚至達到齊腰的深度。還有消息人士說：“（英國海軍）官方的說法是一些‘小積水’讓伊麗莎白女王號航母被迫返港，但實際上這是一場相當嚴重的洪水。”他表示：“總共有8個艙室被水淹沒，這可不是小事。”



英國皇家海軍7月10日確認了“伊麗莎白女王”號航母再次發生“內部系統洩漏”，作為預防措施，該艦於7月9日結束海上訓練，提前返回母港樸次茅斯海軍基地。報道援引英國皇家海軍發言人的話稱：“由於內部系統出現了一些問題，伊麗莎白女王號航母提前返回港口，以抽除艦上的一些積水。”



另據《部隊新聞》(The Forces News)的報道，伊麗莎白女王號航母在發生高壓管道破裂後，有多達200噸的海水被灌入到艦內，導致多層甲板進水，三名水手遭遇溺水風險。大量的海水灌入損壞了一處樓梯井，幾處艙壁被擠壓變形，一些甲板部件甚至被撕裂。



不過對於漏水事故造成船員有溺水的危險的說法，英國皇家海軍極力否認，堅稱事故“沒有造成生命威脅”。



排水量達6.5萬噸的伊麗莎白女王號航母是英國最新建造的兩艘女王級航母的首艦，也是英國皇家海軍的新旗艦，是英國海上力量的象徵。該航母採用獨特的雙艦島設計，未來將搭配F-35B隱形戰機作為艦載機，和姊妹艦威爾士親王號將成為英國皇家海軍的未來20年的主力戰艦，被寄予了厚望。不過這已經不是這艘航母第一次出現漏水事故。

