黃艷華：台灣高等教育對陸生的吸引力降低

中評社北京7月11日電（記者 張爽）福建社會科學院黃艶平在第七屆“兩岸文教發展論壇”上發表觀點稱，2011年台灣地區首次有限制地開放大陸學生赴台攻讀學士班、碩士班和博士班,至今已有9年，2016年5.20以來，與台灣高校短期交換生、赴台的學位生陸生數量方面很大程度上受兩岸關係的緊張局勢的影響，數量驟減。隨著大陸經濟發展，大陸高等教育已由數量擴張逐漸轉向質量提升，高校整體實力今非昔比，在全球排行榜已經超越台灣。在陸生赴台就學環境不佳的現實之下，台灣高等教育對陸生的吸引力正在降低。



黃艷華回顧說，2008年以來，兩岸關係回暖，各項交流合作不斷熱絡，持續深化，尤其在高等教育領域，各種學術論壇、短期交流、閩台高校的“3+1”、職業教育“校校企”模式、閩台人才培養計劃等都如火如荼地開展，收效顯著，“陸生”這次詞也逐漸進入兩岸交流的視閾裡。2011年台灣地區首次有限制地開放大陸學生赴台攻讀學士班、碩士班和博士班,至今已有9年，“陸生赴台”已成為兩岸高等教育領域交流合作的一個專有名詞，“陸生”作為兩岸關係發展中的一個特殊群體，在兩岸青年交流中的發揮著不可替代的作用。



黃艷華表示，2008年以來，兩岸關係和平發展，兩岸人民渴望交流，期盼合作共贏，各項交流不論在深度還是廣度上都有很大的拓展，和平發展是人心所向，大勢所趨。可是，自2011年開放陸生赴台就學以來，這個教育議題被賦予了太多的政治枷鎖，由於台灣地區政黨糾葛，設置的種種障礙，小則損害每一位陸生的正當權益，大則無益於台灣高等教育發展以及兩岸高等教育的交流合作。尤其是2016年5.20以來，台灣民進黨當局拒不承認“九二共識”、不認同兩岸同屬一中，單方面破壞兩岸共同政治基礎，導致兩岸制度化交往機制停擺，兩岸關係和平發展良好勢頭和成果受到嚴重衝擊。“雖目前兩岸經濟交流合作以及兩岸基層、文化、青年等領域的交流還在繼續，兩岸民間以及台灣各界參與的積極性仍然很高，交流依然熱絡，但在與台灣高校短期交換生、赴台的學位生陸生數量方面很大程度上受兩岸關係的緊張局勢的影響，數量驟減。”

