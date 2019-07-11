第五輪中日企業家和前高官對話在東京舉行

中評社北京7月11日電／第五輪中日企業家和前高官對話10日至11日在東京舉行。會議認為，雙方企業家應抓住機遇，開拓新的合作領域，切實推進兩國經貿交流，為中日關係邁向新階段注入新活力。



中國國際經濟交流中心理事長曾培炎和日本前首相福田康夫及兩國工商領袖、前高官、專家學者共80名代表參加對話。雙方代表圍繞中日經濟形勢、雙邊經貿關係前景展開了坦誠對話。



曾培炎指出，當前貿易摩擦風險、地緣政治風險、國際金融風險此起彼伏，凸顯了中日兩國加強合作的重要性。二十國集團（G20）大阪峰會上中日領導人會晤，就構建契合新時代要求的中日關係達成重要共識，這為兩國未來經貿發展創造了良好的政治氛圍。



曾培炎說，雙方應共同抵制保護主義傾向，維護多邊主義和自由貿易體制，努力修復受破壞的產業鏈和供應鏈，提升區域內合作層次，積極參與並推動區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）和中日韓自由貿易協定早日達成。希望中日企業家抓住中國內需市場擴大升級和以制度型開放為特點的新一輪對外開放時機，加強交流，共商合作，推動新時代中日經貿關係邁上新台階。



福田康夫認為，中美經貿摩擦對日本影響較大，不能忽視。作為世界第二大和第三大經濟體，中日兩國應進一步加深相互理解，通過多種對話平台解決問題。



雙方一致表示，中日都進入發展新時代，雙方共同利益和共同關切日益增多，兩國關係面臨新的發展機遇。雙方應盡快落實兩國領導人G20大阪峰會會晤成果，共同推動兩國關係健康發展，進一步深化兩國利益交融，加強在科技創新、知識產權保護、經貿投資、財政金融、醫療康養、養老照護、節能環保、旅遊觀光等廣泛領域互利合作。



對話會內容涉及開展第三方市場合作、為環境治理和應對老齡社會提供支持、促進創新和產業合作等議題。對話結束時，雙方發表了聯合聲明。雙方表明應共同維護並強化以規則為基礎的多邊貿易體制，有必要推動世界貿易組織改革以適應不斷變化的全球經濟現狀；並期待進一步深入探討建設高水平的區域全面經濟夥伴關係、中日韓自貿區以及亞太自由貿易區等議題。雙方表示，應遵循“共商、共建、共享”和“開放性、透明性、經濟性、財政健全性”等原則，推進包括第三國在內的三方及多方共贏合作。

