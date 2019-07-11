北部戰區海軍實兵對抗檢驗部隊快反能力

中評社北京7月11日電／“藍鯨”水下潛行，軍艦劈波斬浪，戰機空中呼嘯……6月24日，一場實兵對抗聯合訓練在某海域拉開戰幕。此次訓練由北部戰區海軍某基地牽頭組織，多兵種部隊參加，數十艘艦船、數架戰機以及防化監測、岸基信息作戰等兵力分別配屬紅藍雙方。



解放軍報報道，筆者在基本指揮所看到，依托信息化指揮平台，指揮員獲取、傳輸、處理戰場信息高效快捷，指揮所據此構建作戰體系，並融合岸基、海上、空中等多源預警信息，電子顯示屏上很快就生成了戰場態勢圖。此次聯合訓練設置了對空防禦、對海攻擊、電子對抗等多個實戰課目，全面檢驗指揮員處置突發情況的能力。



“發現‘敵’機一批2架，方位××、距離××”……面對各種突發“敵情”，紅方指揮員果斷下令派出護衛艦進行跟蹤監視和對空防禦。訓練中，他們圍繞編隊反水雷、艦機協同反潛等多種作戰樣式，隨機導調情況，將作戰單元置於險局難局之中，全面錘煉部隊實戰能力。



“由海上訓練直接轉入作戰狀態，沒有預先號令，倒逼指揮員迅速進入戰鬥狀態，讓他們學會如何在瞬息萬變的戰場上抓住稍縱即逝的戰機。”該基地領導說，此次實戰背景下的聯合訓練，檢驗了部隊海上快速機動、立體封控、聯合打擊能力。