電競從業者超50萬人　未來人才需求旺盛

中評社北京7月11日電／2019年電子競技總觀看人數增長到4.54億，同比增長15.0%；2018年，上半年LPL賽區職業賽事直播觀賽人次超過70.9億……這些數據，意味著電子競技已經成為一項國際化專業化的產業。



隨著產業發展需求的增長，不久前，電子競技員被人力資源和社會保障部等相關部門列為新職業之一。從曾經的“洪水猛獸”到現在的“官方認證”，電子競技員能否迎來職業化發展的春天？



高速發展引爆人才需求



或許一些人還有電子競技“誤人子弟”的印象，但實際上，它早已是跟傳統體育相提並論的專業活動。



2008年，國家體育總局將電子競技由第99個正式體育項目批改成為第78個正式體育項目。2018年，電子競技正式成為雅加達亞運會的電子體育表演項目。



為加快培養電競專業技能型人才的進度，2016年9月，教育部將電子競技運動與管理作為全國《普通高等學校高等職業教育（專科）專業目錄》中2016年增補專業，2017年正式執行。中國傳媒大學、四川傳媒學院、北京吉利學院近幾年陸續增設電競專業。



這一系列轉變與電競產業的發展相呼應。



《2019全球電子競技市場報告》顯示，從全球來看，2019年核心電競愛好者的人數將達到2.01億，同比增長16.3%，其中，中國核心電競愛好者預計達到7500萬。據不完全統計，2018年國內熱門電競賽事超過了500項。



隨著電子競技賽事全球範圍內的發展，其對於高層次、高水平、高素質的電子競技選手、電競戰隊教練、電競數據分析、電競項目陪練等相關崗位的需求也變得越來越迫切。“電子競技員”這一新職業應運而生。