學者：台灣女性政治參與取得了長足的發展

台中市長盧秀燕 中評社北京7月12日電（記者 張爽）福建師範大學辛鑫、林小芳在第七屆“兩岸文教發展論壇”上發表觀點稱，70年來，台灣地區的女性政治參與取得了長足的發展，2018年選舉結果統計出來的各項賦權指標都接近世界先進國家地區。台灣地區女性參政發展，得益於不同時段裡政治制度上的婦女保障名額設計。在現行選舉制度下，女性政治參與表現出很多新時代的特征，女性參政平民化年輕化，新媒體的運用也讓女性進入政壇途徑多樣化，未來的政治生活將因此而更具多元活力。



辛鑫、林小芳認為，2018年台灣“九合一”地方選舉於11月25日落下帷幕，國民黨取得出乎意料的大勝。在此次地方選舉中，除了最為引人矚目的韓國瑜之外，女性政治人物的表現同樣不俗。在國民黨取得的15個縣市長席位中，女性占據7席，創下新高。而在地方議會中，女性議員占當選議員總數的33.7%，同樣為歷年最高，女性占比都已經達到聯合國要求的30%以上，其中不乏初入社會的新生代女性。從政治領域各項賦權指標來看，台灣地區的女性參政水平已經接近長期居於世界領先地位的北歐國家地區，再加上2016年第一位女性領導人以及女性占38%的最高民意代表，台灣地區女性在政治領域的地位已今非昔比。台灣地區女性的政治參與，是當代台灣社會變遷中婦女運動與政治民主化本土化結合的成果。



他們指出，2018年台灣地區的“九合一”地方選舉，在22個縣市長席位中女性占據七席，除了女性執政的老牌縣市嘉義市外，直轄市台中市、花蓮縣、宜蘭縣、台東縣、雲林縣、彰化縣的縣市長全部為女性，是台灣女性參政歷史上一次大的突破。而在912個包括直轄市在內的縣市議員當中女性占據307個席位比率達到33.66%，已接近北歐發達國家的水平。



辛鑫、林小芳認為，除了在當選人數上有所突破之外，2018年的縣市議員選舉也表現出新的特點：



越來越多平民出身的年輕女性投入政壇。在世代交替的潮流下，年輕族群的選票已逐漸成為選舉政治中動見觀瞻的重要部分。在2018年選舉中國民黨和民進黨在提名政策都對年齡作出相關規定，國民黨為40歲以下，民進黨35歲以下，這兩大黨的政策調整直接影響大部分當選議員的年齡發展趨勢。這些都意味著，毫無家世背景的年輕人有更多機會進入政治場域。世代交替的潮流下，年輕化平民化將成為21世紀政治生活中的一大趨勢，越來越多的年輕人，包括女性，都可以進入政治領域並成為其中日益重要的生力軍，從而最終帶動性別政治生態的持續改變。

