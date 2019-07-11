心有千千結　甄珍秦祥林兩資深巨星高雄相會

副市長葉匡時送甄珍、秦祥林兩位巨星高雄在地伴手禮。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月11日電（記者 蔣繼平）走紅兩岸的知名演員甄珍和秦祥林，今天下午兩人在高雄一起出席“甄愛高雄影展”活動，兩位當年的銀幕情侶再度合體，吸引許多媒體到場拍攝。秦祥林專程從美國返台支持這次的回顧影展，甄珍則感謝海內外的朋友支持這項活動，邀請大家來看展，這些銀幕作品見證台灣社會變遷。



高雄市12日將舉辦“甄愛高雄群星會”系列活動，主要場地在駁二藝術特區、市立圖書館總館，活動包含“那些年我們追的電影夢座談會”、“甄珍高雄影展”、“甄珍從影55年經典展”等等，現場還會仿效美國跟香港，打造一條屬於高雄的星光大道。



“甄珍高雄影展”12日至28日在高雄舉辦，播映《新娘與我》、《喜怒哀樂》、《群星會》等14部甄珍代表作品，由秦祥林、甄珍主演的《心有千千結》數位修復版，也將於12日在高雄市立圖書館全球首映，再現經典愛情片風華。



副市長葉匡時表示，市府有機會和甄珍女士及相關電影工作者，運用人力、物力、財力共同協力完成影片的版權及修復工作，且願意在高雄舉辦影展，是對高雄的肯定、也是對高雄的情感。



葉匡時也致贈高雄在地旗山原北蕉與大樹鳳梨製作成的香蕉旺來酥，致贈給甄珍和秦祥林兩位巨星，用香郁酸甜的滋味，代表電影帶給觀眾的深刻難以言喻的感動。



1973年上映的《心有千千結》是由導演李行執導，甄珍飾演年輕俏皮的可愛護士、秦祥林飾演富家少爺，是二人首度合作，也成為知名的銀幕情侶，讓許多影迷留下難忘回憶。