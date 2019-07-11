陸委會提出三點說明中共代理人修法

陸委會副主委兼言人邱垂正。（中評社 倪鴻祥攝） 陸委會副主委兼言人邱垂正主持例行記者會。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北７月１１日電（記者 倪鴻祥）陸委會副主委兼發言人邱垂正今天下午舉行記者會表示，有關“中共代理人”的修法，“立法院”將於下會期就“兩岸人民關係條例”及廣電三法優先審議。陸委會支持未來相關的法律，也應將其他境外代理人納入規範。



邱垂正下午主持陸委會例行記者會，就蔡英文日前表示“立法院”下會期要通過“中共代理人”的修法一事提出三點說明。



他指出，陸委會將積極配合民進黨團所提之修正草案，在現階段優先推動兩岸條例有關“禁止中共代理人”之修法；為完善整體“國家安全”的維護與民主防衛的周全建構，陸委會支持未來在相關的法律，也應將其他境外代理人納入規範。



邱垂正表示，“立法院”上會期有在審查“國家安全”法通過時有附帶決議，大意就是針對外國或是陸港澳等境外敵對勢力的傳播足以危害“國家安全”或社會安定等不實的訊息，規範的對象跟處罰的管理均有待完善周延“立法”配套，因此“立法院”要在下會期就“兩岸人民關係條例”及廣電三法優先審議，以強化民主防衛的機制。



邱垂正三點說明如下：



一，推動“禁止中共代理人”相關法制有其正當性、必要性及優先性。



（一），近年中共以“銳實力”對民主社會進行滲透與分化，這是舉世公認的事實，美國、澳洲等先進民主國家，為反制境外勢力滲透、分化，紛紛制定反滲透法、外國代理人法等法律，這已是國際的趨勢。



（二），中共於今年初提出“習五條”後，加大對台統戰、滲透力道，並利用台灣民主自由開放的社會環境，透過各界人士強力為其進行政治宣傳，以達混淆視聽、分化台灣社會並破壞“我國”政治秩序之效果。台灣站在中共“銳實力”威脅的最前線，為因應中共企圖消滅“中華民國”的新型態統戰作為，參酌“國外”立法例，推動“禁止中共代理人”相關法制，有其正當性、必要性及優先性。



二，陸委會將積極配合在現階段優先推動兩岸條例有關“禁止中共代理人”之修法。



（一），由於現行遊說法、政治獻金法、公職人員選舉罷免法等相關法律，已明文禁止中國大陸從事相關活動，但對於透過“代理人”來進行這些違法活動的相關規範卻付之闕如，因此，基於規範填補的完整性，並參酌“國外”立法例，民進黨黨團提出兩岸條例有關“禁止中共代理人”修法草案；而針對防制境外勢力滲透，時代力量黨團及外界亦有提出相關修法草案，均是體認到現有法制的不足，有予以強化的必要性。



（二），陸委會將積極配合民進黨團所提之修正草案，在現階段優先推動兩岸條例有關“禁止中共代理人”之修法；為完善整體“國家安全”的維護與民主防衛的周全建構，陸委會支持未來在相關的法律，也應將其他境外代理人納入規範。



三是政府應在法制面建構民主防護網，同時守護台灣的民主、自由、法治。



（一），民主、自由、法治是所有台灣人民所珍視的價值，政府會堅持守護這樣的價值，保障人民的基本權利。但是面對中共步步進逼的滲透分化作為，政府也絕不應坐視任何以消滅“國家主權”為目的的行為。對於具有受中共指示或委託的代理關係，同時具有危害“國家安全”或主權行為，才是受規範限制的對象，相信未來能夠透過各方溝通，找到社會共識。



（二），行政及立法部門後續將共同推動合法、合憲且可行的法案，在未來立法形成過程中，政府也會廣泛聽取學者專家與社會各界意見，力求嚴謹明確的立法，並經由“立法院”就相關修正草案的充分討論，形成整體政策方向及凝聚社會共識，以期建立一“合憲合法”、“完善可行”、“明確嚴謹”的民主防衛機制，維護兩岸健康有序的交流，確保自由民主憲政體制及社會經濟的正常運作，捍衛“國家主權”與安全，同時兼顧保障人民的基本權利。