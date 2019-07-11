銀幕情侶甄珍秦祥林　高雄合體有說有笑

“重溫風華年代：Chen Chen甄珍高雄影展”，秦祥林、甄珍一同出席宣傳記者會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月11日電（記者 蔣繼平）高雄市12日舉行“甄愛高雄群星會”系列活動，首日的“重溫風華年代：Chen Chen甄珍高雄影展”開幕片就是“心有千千結”數位修復版，當年的男女主角秦祥林、甄珍今天同台現身，出席宣傳記者會，讓影迷大飽眼福。當年的銀幕情侶再度合體有說有笑，吸引不少鎂光燈，甄珍還說自己1個月暴瘦11公斤，讓影迷大喊心疼。



專程從美國趕來參加的秦祥林，大爆當初“心有千千結”男主角原本不是他，當年剛進電影界時在香港拍武俠片，拍了6、7年，後來透過甄珍大力引薦給李行導演，回台拍了“心有千千結”，因此改變命運。秦也提到當初拍片在高雄出外景對澄清湖、西子灣相當有印象，到美國生活多年後，第一次遇到這麼多媒體。



甄珍則感慨的說，能再跟老朋友相聚很珍惜，曾合作的柯俊雄、鄧光榮等人都不在了。秦祥林幽默風趣說“活著就是勝利，我贏了！”說完還高舉手來，甄珍吐槽秦說他是禍害遺千年，秦笑回“那不是我，我活不了1000年。”雙方一來一往逗笑全場。



甄珍本名章家珍，生於1964年，16歲時考進電影導演李翰祥的“國聯公司”，從3700多人中脫穎而出，成為唯一被錄取的新人，因而李翰祥導演特別取“甄”選出的“珍”珠之意，做為她的藝名，並與演員江青、鈕方雨、李登惠、汪玲等人，一同被稱為“國聯五鳳”。



秦祥林，生於1948年，香港、台灣知名的電影演員，在三廳電影全盛時期，秦祥林與秦漢、林青霞、林鳳嬌，合稱“二秦二林”，紅遍當時。2013年11月23日，秦祥林接受台北金馬影展執行委員會邀請擔任第50屆金馬獎終身成就獎頒獎嘉賓。



“甄珍高雄影展”收錄“心有千千結”等14部甄珍從影55年的代表作品，被譽為台灣電影教父的李行導演今年適逢90歲大壽，甄珍12日將與李行、秦祥林一同登台，致意台灣電影的美好年代。



這部1973年上映的“心有千千結”是由導演李行執導，甄珍飾演年輕俏皮的可愛護士、秦祥林飾演富家少爺，是二人首度合作，也成為知名的銀幕情侶，讓許多影迷留下難忘回憶，經過數位修復後，將再度呈現在影迷眼前。