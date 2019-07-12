中共代理人修法草案　最重判刑3年（全文）

陸委會副主委兼發言人邱垂正。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北7月12日電（記者 倪鴻祥）蔡英文日前宣示將進行“中共代理人”修法，民進黨“立法院”團提出“兩岸人民關係條例”部分條文修正草案，準備9月開議後交付內政委員會審查。



草案明定，禁止台灣人民、法人、團體或其他機構為中國大陸黨政軍機關（構）、相關團體或其派遣人之代理人進行危害“國家安全”的政治宣傳、或接受其指示或委託而為之，舉凡出席或參加其所舉辦或與其共同舉辦之會議，發表決議、共同聲明或相應聲明一律不行，違者依犯罪情節可分別處徒刑或罰金，最高可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣500萬元以下罰金；最輕可罰3萬至50萬元以下罰鍰，得按次連續處罰。



陸委會副主委邱垂正11日下午舉行例行記者會，說明有關陸委會對“中共代理人”修法的立場，表示將配合民進黨團的提案及“立法院”審議進度完成立法，但陸委會未提出草案內容，相關草案列在民進黨團的提案，準備“立法院”9月開議後直接提出交付內政委員會審查。另外，時代力量也有一個草案版本，內容主要在加重罰鍰到2千萬。



依據民進黨團提出“兩岸人民關係條例”部分條文修正草案內容，新增第三十三條之四修文，規定“台灣地區人民、法人、團體或其他機構不得為大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關（構）、團體或涉及對台政治工作、影響‘國家安全’或利益之機關（構）、團體或其派遣人之代理人，危害‘國家安全’或社會安定。”



該條文還規定，“各該主管機關有事實合理懷疑台灣地區人民、法人、團體或其他機構為前項代理人者，應通知其本人或其負責人、代理人、受僱人或其他職員到場詢問；必要時，並得命其提出簿冊、文件及相關資料。”



其次，該條例新增第三十三條之五，規定“台灣地區人民、法人、團體或其他機構不得有下列行為：



一、與大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關（構）、團體或涉及對台政治工作、影響“國家安全”或利益之機關（構）、團體或其代理人從事危害“國家安全”之政治宣傳，或接受其指示或委託而為之。



二、出席或參加大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關（構）、團體或涉及對台政治工作、影響“國家安全”或利益之機關（構）、團體或其代理人舉辦或與其共同舉辦之會議，發表危害“國家安全”之決議、共同聲明或相應聲明。



相關處罰條文，規定在該條例第九十條之二，“違反第三十三條之一第一項或第三十三條之二第一項規定者，處新台幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。”



“違反第三十三條之一第二項、第三十三條之三第一項或第二項規定者，處新台幣一萬元以上五十萬元以下罰鍰，主管機關並得限期令其申報或改正；屆期未申報或改正者，並得按次連續處罰至申報或改正為止。”



“第三十三條之四第二項受詢問人未到場、無正當理由不為答覆、為虛偽陳述或拒絕提出簿冊、文件及相關資料者，處新台幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。”



另外，第九十條之三也規定，“違反第三十三條之四第一項、第三十三條之五規定者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣五百萬元以下罰金。”



至於時代力量黨團的版本，則是將行為規範更廣泛，規定不得自行或受託進行對台政治工作、影響“國家安全”或利益之機關（構）、團體進行遊說，以及禁止內容之任何形式宣傳或其他推廣活動，若違反相關情節，按次最高可處新台幣二千萬元罰鍰，相關宣傳品沒收。



時力版本也針對特殊高官、退將退離職未滿三年者加重處罰，最高可處七年徒刑、併科五千萬元罰金。

