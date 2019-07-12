社評：蔡英文鐵了心衝　沒在怕？

中評社台北7月12日電（評論員 林淑玲）蔡英文2016上任以來的第七次出訪，美東時間11日下午3點已抵達紐約過境。從台灣啟程前夕，蔡在紐約行程秘而不宣，但可以確定的是，她對外界提醒記取1995李登輝訪康乃爾大學導致飛彈危機教訓的事，並沒有太在意。綠營內部甚至有一股兩岸衝突可以拉抬選情的氛圍。



蔡英文此行完全是美中角力的產物。



美中領導人特朗普和習近平6月29日在日本大阪的G20峰會見面達成貿易戰休兵共識後，特朗普重申遵守“一個中國”政策，美中重啟貿易談判，7月9日華府宣布將豁免中國110項輸美產品關稅，也將發放對華為的出口許可證。但另方面，美國7月8日宣布批准今年第二批，總計約22億美元的對台軍售案，包括M1A2T坦克、FIM－92刺針可攜式防空飛彈等，同時讓蔡英文過境紐約和丹佛，並首度在美國舉行隨行媒體茶敘。這是美國的兩手策略，一方面在貿易戰上緩和與北京緊張關係，另方面又把“台灣牌”打得更猛，企圖遷制中國。



美中這種既競爭又合作的關係永遠不會改變，台灣從中找立基，民進黨政府更加在裡面找縫子鑽。



由於美國這次對台軍售案選在蔡英文出訪前夕公布，被解讀是力挺台灣的訊號，蔡英文此行，台灣學界頻頻提醒，小心踩紅線、會挑起兩岸衝突，甚至提到1995李登輝訪美後的飛彈危機。但蔡政府顯然沒在怕，在綠營選舉思維裡，衝突就會“撿到槍”，可以炒作選情，有利當選。6月的民進黨初選，蔡已嘗到甜頭。蔡的民調在年初至４、5月間原本落後對手賴清德甚多，年初時兩人差距甚至達到二位數，後來蔡強硬主攻一國兩制與香港事件，蔡在香港街頭衝突中民調節節高升，最後順利擊敗賴清德。



1995飛彈危機距今已24年，很多台灣人還記得，當時有人嚇到去買黃金、拋售房子，有綠卡的買機票飛美國，整個社會集體焦躁不安。民進黨現在看到的卻是，1996在台海風雲下的台灣首次大選，李登輝得票率高達54%，一舉擊退該次選舉的三位對手彭明敏、林洋港、陳履安，高票當選。這次當外界以李登輝訪康乃爾大學事件，觀察蔡英文此行若在紐約哥倫比亞大學公開演講會如何發展？學者憂心忡忡擔心1995事件重演，綠營卻是毫不在意，大肆利用出訪的突破操作選舉出口轉內銷。甚至有媒體評論，若是搞到兩岸起了烽火，蔡政府順勢“沒收選舉”，正中下懷。



民進黨對出訪衝撞大陸的想法不外乎，儘管中國大陸2019的國力、軍力遠超過1995，但美中關係現在的複雜程度，彼此依賴程度也遠超過1995。綠營認為，蔡能高調在美國過境是美國基於其利益下的安排，美國都ok讓蔡英文去了，好什麼好怕的？



2020大選，國民黨分裂的可能性很高，初選民調進行三天，根據訊息顯示，韓國瑜領先不少，郭台銘氣急敗壞不滿遊戲規則不公，有脫黨參選的可能。若郭脫黨參選，連同國民黨、民進黨就有三組，若再加上無黨籍柯文哲、親民黨宋楚瑜、新黨楊世光，就有六組之多，破了記錄。若以這六組來看，柯、郭若獨立參選，優勢在於青年與經濟選民，都會侵蝕蔡英文的支持度。蔡的劣勢是政績與經濟，炒作主權與抗中是他唯一利器，能有到美國造勢的機會，她勢必鐵了心要衝。



蔡英文此行出訪的海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及聖露西亞等4個加勒比海邦交國，國際份量都微不足道。海地多年動盪不安，聯合國維和部隊前後協助撐了13年，訪團風塵僕僕前往僅停留4個半小時，扣掉上機下機等於是沾一下就走，其他“三聖”基本是歐美富人的度假聖地，三個國家加起來人口僅約莫30萬人。蔡英文此行就是拚美國過境拉抬選情，也是美國輔選民進黨，介入台灣大選的節奏。



但蔡政府不怕，要衝，台灣民眾會害怕的。

