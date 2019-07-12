中評現場：香港同胞慶國慶70周年籌委會成立

香港同胞慶國慶70周年籌委會昨日舉行成立大會（中評社 張心怡攝） 中評社香港7月12日電（記者 張心怡）香港同胞慶祝中華人民共和國成立70周年籌備委員會昨日下午在香港中華總商會禮堂舉行成立大會，來自全港20個界別近700位人士應邀出任籌委會成員。香港中聯辦主任王志民亦應邀出席並發表重要講話。



成立大會由主席團執行主席、全國政協副主席董建華主持，近百位籌委會委員出席。會上通過了籌委會主席團名譽主席、主席團主席、主席團顧問、主席團成員、正副秘書長及各組正副主任人選名單，亦報告了有關慶祝國慶活動籌備情況及經費籌備辦法。



據悉，籌委會今年將在香港體育館舉辦兩場演出以慶祝國慶，分別是10月2日晚7時“香港同胞慶祝中華人民共和國成立70周年文藝晚會”和10月3日晚8時“中華人民共和國成立70周年國慶青年音樂會”，兩場演出還將安排在香港及外地電視台、電台和互聯網播出，讓更多香港市民以至全球華人共同分享國慶70周年的喜悅。



籌委會秘書長蔡冠深在成立大会上表示，首場晚會以“心連萬里家國情”為主題，將邀請廣大市民熟悉的知名藝人聯同不同演出團體，以音樂、舞蹈、歌唱等形式為觀眾獻上精彩紛呈的節目表演，謳歌國家70年來的輝煌成就。第二場國慶青年音樂會則以清新、活力為主調，擬邀請廣受年青人喜愛的，包括香港、內地及海外的藝人帶來充滿熱力和動感的表演，與香港青少年歡度國慶。



蔡冠深提到，今年是國慶70周年，意義重大，籌委會比往年投入了更多資源，希望為市民帶來更加精彩的表演，同時也希望社會各界踴躍支持，大力贊助活動籌辦經費。

