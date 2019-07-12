王志民：法治和安定　是香港根本福祉

香港中聯辦主任王志民發表以“與偉大祖國同行，共同守護法治、安定的美好家園”為主題的講話（中評社 張心怡攝） 中評社香港7月12日電（記者 張心怡）7月11日，香港同胞慶祝中華人民共和國成立70周年籌備委員會舉行成立大會，香港中聯辦主任王志民出席並發表以“與偉大祖國同行，共同守護法治、安定的美好家園”為主題的講話。王志民表示，法治和安定是香港的根本福祉、最大福祉，當前香港應盡快從爭拗中走出來，回歸和平理性軌道。



王志民還指出，正是得益於法治的彰顯和社會安定，香港近年來形成了難得的穩中向好態勢。林鄭月娥行政長官秉持“志不求易、事不避難”的精神，團結帶領管治團隊依法施政、積極作為，在創科發展、土地房屋、社會福利、教育和青年工作等多方面提出針對性政策措施，著手解決不少事關廣大居民切身利益的經濟民生深層次矛盾和問題。可以預期，隨著這些政策措施在後幾年逐步落實，廣大香港市民將會有更多的獲得感和幸福感。



以下為講話全文：



尊敬的董建華副主席、蔡冠深秘書長，

各位委員、各位朋友：



大家好！每年我們都會在一起共同籌劃香港各界國慶活動。今年是新中國成立70周年大慶，國慶活動將更隆重、豐富，意義也更加重大。首先，我代表中央政府駐港聯絡辦，對香港同胞慶祝中華人民共和國成立70周年籌備委員會的成立表示熱烈祝賀，對參與國慶活動籌備工作的朋友們表示由衷的敬意！



1949年10月1日，中華人民共和國宣告成立，從根本上改變了中國歷史的發展方向。習近平總書記深刻指出：“歷史是最好的教科書，也是最好的清醒劑。”那麼，今天我們身處“一國兩制”的香港，應該如何認識和慶祝新中國成立70周年？借這個難得的機會，我願與大家分享一些看法。